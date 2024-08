Das Analysehaus Warburg Research zaubert VW-Anlegern zum Wochenende ein Lächeln auf die Lippen.Warburg hat seine Bewertung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro beibehalten. Trotz des herausfordernden Marktes für den Automobilhersteller könnten neue Modelle unterstützend wirken, so Analyst Fabio Hölscher in einer aktuellen Studie vom Freitag. Zudem seien die Aktien mittlerweile "absurd" niedrig bewertet. Das Warburg-Kursziel impliziert eine Rallye von knapp 60 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Aber damit nicht genug. Am Mittwoch erst hat Fitch Ratings die Kreditbewertung von A- für den Volkswagen-Konzern erneut bestätigt und prognostiziert einen stabilen Ausblick. …