Mit "Circle to Search" lassen sich Text- und Bildelemente einkreisen und danach suchen. Diese Galaxy-AI-Funktion ist von Samsung nicht mehr nur den Topmodellen vorbehalten. Samsung weitet einige seiner Galaxy-AI-Funktionen auf andere Modelle als die Spitzenmodelle wie das Galaxy S24 (Test) und das Galaxy Z Fold 6 aus: Einige seiner Mittelklasse-Smartphones und -Tablets erhalten im Laufe des Augusts per Update die praktische KI-Funktion "Circle to ...

Den vollständigen Artikel lesen ...