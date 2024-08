Wien (www.fondscheck.de) - Die Deka kann ihre neue Firmenzentrale in Frankfurt nicht wie geplant schon in diesem Monat beziehen, so die Experten von "FONDS professionell"."Der für August geplante Umzug vom Trianon in den Turm 1 des Four wird um wenige Wochen verschoben", zitiere der Branchendienst "Finanz-Szene" aus einer internen Mitteilung des Wertpapierhauses. Als Grund genannt würden Probleme mit der hochmodernen Gebäudetechnik. ...

