Starbucks befindet sich in einer tiefen Krise und kämpft sowohl mit den Folgen der Inflation als auch zu langen Wartezeiten in seinen Kaffeehäusern. Richten soll es Brian Niccol, der nach nur anderthalb Jahren den Chefposten von Laxman Narasimhan übernimmt. Wie viel Vertrauen dem neuen CEO entgegengebracht wird, zeigt sich anhand der üppigen Vergütung.Anzeige:Medienberichten zufolge soll Niccol 1,6 Millionen US-Dollar als Grundgehalt zugesprochen bekommen. Dazu gesellen sich jährliche Aktienprämien in Höhe von 23 Millionen ...

