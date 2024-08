DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. August (34. KW)

=== M O N T A G, 19. August 2024 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Besuch bei Otto Group unter dem Motto "KI in der Praxis", Hamburg 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an Einbürgerungsfeier im Bremer Rathaus und politische Gespräche, Bremen *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, Bremen D I E N S T A G, 20. August 2024 *** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Referenzsätze für Unternehmenskredite 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juni *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Festveranstaltung zu Spatenstich der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Dresden 11:30 Auktion 0,0-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 750 Mio EUR 11:30 Auktion 2,3-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2050 im Volumen von 750 Mio EUR *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, 17:00 US/Texas Instruments Inc, Ao Capital Management Call 17:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Veranstaltung "Zeit zum Reden - Sommerdialog", Berlin 22:30 CH/Alcon Inc, Ergebnis 2Q M I T T W O C H, 21. August 2024 *** 11:00 EU/Eurostat, Arbeitskostenindex 2. Quartal 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 Auktion 2,6-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2034 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnung der Spielemesse Gamescom, Köln 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 30./31. Juli 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q - DE/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Moldau D O N N E R S T A G, 22. August 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht August mit Steuereinnahmen Juli, Berlin *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 10:00 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 10:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement bei Messerundgang auf Spielemesse Gamescom, Köln *** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindex 2. Quartal *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18. Juli 14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H F R E I T A G, 23. August 2024 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei geldpolitischem Symposium der Kansas-City-Fed in Jackson Hole (18:25 Panel-Teilnahme EZB-Chefvolkswirt Lane) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2024 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.