Kempten, Deutschland (ots/PRNewswire) -Stefan Röck wird zum Geschäftsführer ernanntVortex Europe GmbH, ein Geschäftsbereich der US-amerikanischen Vortex Companies und ein führender Anbieter von grabenlosen Lösungen für die Sanierung von Wasser- und Abwasserinfrastrukturen, gab heute die Beförderung von Stefan Röck zum Geschäftsführer bekannt. Röck hat in den letzten zwei Jahren als Vertriebs- und Servicedirektor aggressive Veränderungen und das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben, und der Wechsel bedeutet eine neue Ära der Expansion für das Unternehmen."Der europäische Markt ist für Vortex in mehrfacher Hinsicht wichtig. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Wachstumsplans und beheimatet viele Technologien, die unsere Branche vorantreiben", sagte Mike Vellano, CEO von Vortex Companies. "Seit Stefan an Bord ist, haben sein Hintergrund und seine Vorkenntnisse dazu beigetragen, unser Geschäft in einer extrem engen und hochspezialisierten Branche auszubauen."Röcks Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2022 war entscheidend für den Aufbau regionaler Verbindungen und den Vorstoß in den wichtigen deutschen Markt für Infrastruktursanierung. Er war maßgeblich an der Steigerung des Absatzes bekannter internationaler Marken wie Picote und Schwalm beteiligt und führte Vortex-Lösungen wie das VeriCure® CIPP-Aushärtungsüberwachungssystem und GeoKrete® Geopolymermörtel auf dem europäischen Markt ein.Röck hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft von Vortex in Europa. "Ich bin eine praktische Führungskraft und glaube an die Kraft von Teams", so Röck. "Wir holen großartige Leute an Bord und haben hart daran gearbeitet, Vertrauen und Wert zu schaffen, um die Marke Vortex Europe zu etablieren. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn es um Konsistenz und Qualität geht".Bis Ende 2024 rechnet das Unternehmen mit acht Mitarbeitern, und für 2025 ist ein weiterer Anstieg der Mitarbeiterzahl geplant. Vortex Europe hat sein jährliches Verkaufsvolumen und seinen Umsatz in den letzten zwei Jahren verdoppelt und den Betrieb von Garching nach Kempten verlagert, um die Betriebsfläche zu vergrößern und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, den großen Pool an abwasserorientierten Talenten in der Region zu nutzen."Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben", fügte Quin Breland hinzu, der für Vortex International zuständig ist. "Stefan hat sich auf die Förderung von Vortex hier in Deutschland und darüber hinaus konzentriert und verfügt über eine nachweisliche Erfahrung in der Leitung von Vertriebs- und Serviceteams in dieser Branche. Wir freuen uns, ihm diese Aufgabe übertragen zu können.Über Vortex Companies The Vortex Companies ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen grabenlosen Wasser- und Kanalisationstechnologien. Mit seinen Produkt- und Dienstleistungsbereichen bietet Vortex ein umfassendes Angebot an Sanierungsprodukten, Geräten, Dienstleistungen und Vor-Ort-Support für den kommunalen, industriellen und gewerblichen Markt. Dazu gehören Rohr- und Schachtauskleidungssysteme, Kanalisationsroboter, Mörtel, Epoxidharze und Kunststoffe, Auskleidungen und Nassauskleidungsdienste, Installationsausrüstung, Vertragsdienstleistungen, Schulungen und Unterstützung vor Ort.Vortex ist weltweit tätig und konzentriert sich darauf, seinen Kunden eine breite Palette an branchenführenden, kosteneffizienten grabenlosen Lösungen und technischem Fachwissen zu bieten, die für ihre Projektanforderungen am besten geeignet sind. Weitere Informationen finden Sie unter vortexcompanies.com.