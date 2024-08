Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Rezessionsrisiken zuletzt aufgebauscht wurden, erleichtert die Kombination von geringerem Preisdruck und der Lage am Arbeitsmarkt der FED die geldpolitische Lockerung, so die Analysten der Helaba.Der Arbeitsmarktbericht vom 2. August habe an den Finanzmärkten für einigen Wirbel gesorgt. Vor dem Hintergrund erhöhter Volatilität hätten sich Beobachter mit Forderungen nach oder Prognosen von unmittelbar bevorstehenden "inter-meeting cuts", das heißt außerordentlichen Zinssenkungen der FED, überboten. Seitdem habe sich die Panik zu Recht wieder etwas gelegt. Aber die Fed Funds Futures würden per September noch immer einen 33 Basispunkte niedrigeren Leitzins einpreisen - also mindestens einen 25er Schritt und eine ziemlich gute Chance für 50 Basispunkte. Zum Vergleich: Am 5. August seien bis zur Septembersitzung 50 Basispunkte Lockerung sogar quasi zu 100% eingepreist gewesen. ...

