Natron Energy plant den Bau der ersten Natrium-Ionen-Batterie-Gigafabrik in den Vereinigten Staaten. Die Fabrik soll im Edgecombe County in North Carolina entstehen und bei voller Kapazität 24 GWh pro Jahr produzieren können. Tatsächlich hat Natron Energy nur die Pläne für die 1,4 Milliarden Dollar teure Batteriefabrik im Osten von North Carolina vorgestellt. Einen Zeitplan gab es aber nicht - es bleibt also unklar, wann der Bau beginnen, die Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...