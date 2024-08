Die Rothschilds sind legendär und haben einen klangvollen Namen in aller Welt. Doch was viele nicht wissen: Tatsächlich kann man auch anlegen wie (zumindest ein Teil) der Familie. So geht es und das sind die Top-5 Aktien, in die die Superreichen aktuellen ihr Geld besteckt haben. Sobald der Name Rothschild an der Börse fällt, verbindet man ihn mit einem Mythos und mit unglaublichem Erfolg. Von Letzterem können Investoren übrigens auch profitieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...