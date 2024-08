Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Aufschwung an der SIX Swiss Exchange. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 0,4 Prozent auf 89,60 CHF, wobei das Tageshoch bei 89,86 CHF lag. Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 108,08 CHF, das am 22. September 2023 erreicht wurde. Das aktuelle Kursniveau liegt jedoch 4,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 85,70 CHF vom 26. Juli 2024.

Ausblick und Analystenschätzungen

Experten prognostizieren für Nestlé-Aktionäre eine Dividende von 3,11 CHF für das laufende Jahr, was eine Steigerung gegenüber den 3,00 CHF des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 101,33 CHF, was ein erhebliches Potenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Gewinn von 5,49 CHF je Aktie erwartet. [...]

Hier weiterlesen