Durch den Zoll-Streit der USA mit dem Rest der Welt haben internationale Investoren einen Teil ihrer Investments in den USA liquidiert und in andere Märkte umgeschichtet. Das noch zu verabschiedende neue Steuergesetz innerhalb des "The One Big & Beautiful Bill" lässt zudem weiteres Kapital aus den USA abziehen, denn hier sind Besteuerungen für ausländisches Kapital vorgesehen. Das Smart-Money aus Europa hat jedenfalls bereits enorme Summen aus dem USD-Raum abgezogen und in die EURO-Zone transferiert. ...

