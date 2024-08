Berlin (ots) -Bekannt ist er als Hauptkommissar Lars Englen aus der ARD-Krimireihe "Morden im Norden" oder als Mitbewohner Martin von Tatortkommissarin Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm: Ingo Naujoks . Im Gespräch mit rbb88.8, der Landeswelle des rbb verriet er, dass er nach der Realschule fast selbst Polizist geworden wäre, aber an den Matheaufgaben des Aufnahmetests scheiterte.In Bochum geboren, schlug sein Fußballherz früh für den VFL. Mit dieser Leidenschaft verbindet Naujoks allerdings bis heute ein zutiefst traumatisches Erlebnis."Der VFL spielte gegen Köln. Ich bin natürlich ins Stadion, um Fußball zu schauen, komme mit dem falschen Trikot zur falschen Zeit in die falsche Ecke...Da war ich höchstens dreizehn oder vierzehn. Und da haben die Kölner dann nichts anderes zu tun gehabt, als einen kleinen Jungen wie mich die Stufen runter zu prügeln. Sie haben mich mit Schnaps übergossen und wollten mein Trikot anzünden...Das war krass!!"Der junge Ingo konnte knapp entkommen, geht aber viele Jahre nicht mehr ins Stadion und sagt: "Erst als mein fußballaffiner Sohn da war, bin ich wieder mit ihm hingegangen. Aber ich hatte immer Angst!"Jetzt am 18. August ist Ingo Naujoks im Theater am Ku'damm zu sehen. In der Premiere des zwei Personen Stücks "Die Tanzstunde" steht er an der Seite von Nadine Schori auf der Bühne.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRvD Tempo-DeskCrossmediales NewscenterTel.: +49 (0)30 97993-70100Mail: abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5845260