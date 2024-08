NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 112,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 3,92 Prozent.

Nachdem die Anleihen am Freitag zunächst etwas zugelegt hatten, gaben sie diese Gewinne zuletzt wieder ab. Das Konsumklima der Universität von Michigan hatte sich im August stärker als erwartet verbessert. Zudem sind die Inflationserwartungen der Verbraucher etwas höher als erwartet ausgefallen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen deutlich senken könnte, wurden so erneut gedämpft. Am Donnerstag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Einzelhandelsumsätze und Daten vom Arbeitsmarkt die Kurse deutlich belastet.

Die Märkte warten bereits auf das Treffen von Notenbankern, das in der nächsten Woche in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet. Fed-Chef Jerome Powell könnte Signale geben, ob im September auch eine große Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte möglich ist./jsl/he