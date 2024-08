Emittent / Herausgeber: LIVIA Corporate Development SE / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 16.08.2024 - Die LIVIA Corporate Development SE ("LIVIA") hat 2 % ihrer Anteile an der börsennotierten AlzChem Group AG außerbörslich veräußert und hält nunmehr einen Anteil von 22,99 % an der Gesellschaft. Damit hat sie ihre bis dahin bestehende Sperrminorität von 25% der Anteile aufgegeben. Durch die Umplatzierung trägt LIVIA zudem dazu bei, die Liquidität der Aktie weiter zu erhöhen. Die Veräußerung erfolgt auf Bitten des Vorstandes der AlzChem Group AG, der dadurch eine größere Attraktivität der Aktie erwartet. LIVIA hatte bereits seit geraumer Zeit Anfragen von Aktionären und der Gesellschaft zu dieser Thematik erhalten und sich nunmehr entschlossen, diesen Bitten Folge zu leisten. "Wir erhoffen uns von diesem Schritt, dass die von der Gesellschaft erwarteten positiven Effekte eintreten werden. Wirtschaftlich ist die Gesellschaft hervorragend aufgestellt und profitiert überproportional von globalen Trends und der weltwirtschaftlichen Gesamtsituation. Nach den erfolgreichen Quartalszahlen und der angehobenen Gewinnprognose für das Jahr 2024 gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft auch dieses Mal, wie die Jahre zuvor, ihre eigenen Prognosen übertreffen wird", so Prof. Dr. Dr. Peter Löw, CEO und Eigentümer der LIVIA Corporate Development SE.



