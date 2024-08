PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Freitag seine jüngsten Gewinne ausgebaut. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,68 Prozent höher bei 4.840,52 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 3,53 Prozent. Es ist das größte Wochenplus seit Januar. Mittlerweile hat das Börsenbarometer seine im Zuge der Marktturbulenzen Anfang des Monats erlittenen Verluste fast wieder aufgeholt.

Zum Wochenschluss profitierte der EuroStoxx weiter von den günstigen US-Konjunkturdaten am Vortag. "Die Sorgen um eine drohende Rezession in den USA scheinen auf einmal wieder übertrieben angesichts guter Daten zum US-Arbeitsmarkt und zu den Konsumausgaben", so Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Auch die neuen Inflationsdaten gaben wenig Anlass zur Kritik." Diese hätte vorsichtigen Optimismus erzeugt, da sie auf eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung hindeuteten und somit grünes Licht für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September gäben.

Der britische FTSE 100 dagegen verlor wegen nachgebender Ölwerte 0,43 Prozent auf 8.311,41 Punkte. In Zürich stieg der dortige Leitindex SMI um 0,32 Prozent auf 12.188,73 Zähler./la/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545