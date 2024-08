Vom Aussterben bedroht ist er zunächst wohl nicht, resümierten wir, als wir uns (s. PLATOW v. 26.7.) mit dem Ansehen des Berufsstandes "Bankkaufmann" befassten. Allerdings schlägt das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) jetzt Alarm. In seinem jährlichen Bericht zur Arbeitsmarktfortschreibung gibt es Auskunft, welchen Beschäftigungsauf- bzw. -abbau es in verschiedenen Branchen für die nächsten Jahre erwartet. Bei Bankkaufleuten prognostizieren die Forscher nur noch ca. 316.000 Beschäftigte im Jahr 2027. Das wären fast 60.000 weniger als 2022, ein Rückgang um mehr als 15%. Im Gegensatz zu anderen Branchen, bei denen die Forscher eine hohe Unsicherheit in ihren Prognosen sehen, halten sie den Rückgang im Banksektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...