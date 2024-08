In der an Spezialfällen reichen Bankenwelt sind die Autobanken ein besonderer Fall. Die den jeweiligen Herstellern gehörenden Institute bieten in der Praxis nicht nur für jedes Modell und jede gewünschte Ausstattung eine passende Finanzierungslösung. Sie sind auch im klassischen Einlagengeschäft mit Tages- und Festgeldkonten unterwegs und das nicht schlecht. So vermeldete jetzt Europas größte Autobank, die VW Bank, dass sie im 1. Hj. 2024 gut 15 Mrd. Euro an neuen Kundeneinlagen eingeworben hat, wodurch der Bestand auf 52 Mrd. Euro wuchs. Damit verstärkte sich bei den Wolfsburgern nochmals der Trend aus 2023, als 12 Mrd. Euro an Neugeld generiert wurden. In den vergangenen 18 Monaten wuchs der Bestand also um etwa 100%. Auch andere Banken konnten ...

