Und auch der letzte Tag der Woche verlief beim DAX freundlich. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 18.322,40 Zählern aus dem Handel. Dies war der neunte Gewinntag in Folge. Beachtenswert außerdem. Mit einem Wochenplus von 3,4 Prozent war es der größte Wochengewinn seit Mai beim deutschen Leitindex. Schwerer tat sich hingegen der Index der mittelgroßen Werte MDAX. Er ging am heutigen Freitag nur mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent auf 24.812,18 Punkten aus dem Handel.Der mit Abstand ...

