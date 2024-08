Welche Kryptowährung ist der neue Favorit und steigt als Nächstes?

Die Memecoin-Skalierungslösung Pepe Unchained ($PEPU) hat nun für die Finanzierung der Ethereum-Layer-2 bereits mehr als 9 Mio. USD eingeworben und ist somit einer der aktuell erfolgreichsten Krypto-Presales. Für die letzte Million hat er gerade einmal nur sechs Tage benötigt.

Denn das FOMO um Pepe Unchained nimmt mit der Zunahme der Reichweite weiter zu und lässt sich dabei selbst von Korrekturen des breiteren Kryptomarktes nicht aufhalten. Möglicherweise ist dies aber auch auf den temporär sicheren Hafen angesichts des Kursverlustschutzes bis zur Listung und die Buchgewinne durch Staking und schrittweise Preiserhöhungen zurückzuführen.

Erst zuletzt haben sich Krypto-Wale wieder mit $PEPE eingedeckt und Coins im Wert von 3,13 Mio. USD erworben. Zeitgleich haben die Ethereum-Skalierungslösungen einen neuen Rekord bei den täglichen Transaktionen verzeichnet.

So kam zuerst die ETH-Layer-2 Base am Montag bereits auf 3,6 Mio. Transaktionen. Am Dienstag haben dann alle Ethereum-Skalierungslösungen 12,44 Mio. Transaktionen erreicht, was das hohe Wachstum in diesem Sektor unterstreicht.

All diese positiven Nachrichten über das Pepe-FOMO und die steigende Aktivität der Layer-2s haben auch einige Analysten zu einer positiven Einschätzung bezüglich Pepe Unchained kommen lassen. Zu ihnen gehört unter anderem Austin Hilton.

Angesichts der hohen Nachfrage nach den $PEPU-Coins könnte der Presale noch vor Abschluss des zweiten Monats die Marke von 10 Mio. USD erreichen. Aktuell sind die Token für schnelle Anleger für einen Preis in Höhe von 0,00909010 USD erhältlich.

Pepe wird von den Lasten von Ethereum befreit

Pepe Unchained bietet einige Punkte, welche die Anleger überzeugt haben. Dazu gehören unter anderem die Staking-Rendite in Höhe von derzeit 218 %, die niedrigen Gebühren und die hundertmal höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen ERC-20-Memecoins.

Mithilfe der kommenden Börsenlistungen erlangt $PEPU eine noch größere Aufmerksamkeit, während gleichzeitig leichter Liquidität in das Projekt fließen kann. Somit könnte der Kurs schnell steigen, weshalb nun ein idealer Kaufzeitpunkt sein könnte.

Bei der ursprünglichen Version von Pepe handelt es sich derzeit um den am dritthöchsten bewerteten Memecoin. Dabei erzielt er aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3 Mrd. USD.

Die Geschichte von Pepe geht noch weiter zurück als die der ältesten Kryptowährung - Bitcoin. Denn bereits vier Jahre vor dem Start von BTC im Jahr 2009, wurde mit dem Slogan "feels good, man" der Comics von Matt Furies Boy's Club ein globales Phänomen gestartet.

Ebenso ist Pepe zu einem Symbol der Proteste in Hongkong in den Jahre 2019 bis 2020 geworden, bei denen es sich um die größten des Landes gehandelt hat. Zudem wurde Pepe in vielen anderen Memes verwendet.

Die große Beliebtheit des Frosches zeigt sich auch darin, dass eine große Anzahl von Coins auf seiner Grundlage entstanden sind. Allerdings handelte es sich bei ihnen um Memetoken ohne einen Nutzen und ein Alleinstellungsmerkmal. Deshalb konnten sie sich auch nicht durchsetzen.

Jedoch wird nun mit Pepe Unchained ein neues Kapitel aufgeschlagen, welches sich durch niedrige Gebühren, hohe Geschwindigkeit und einen großen Nutzen auszeichnet.

Pepe Unchained will Geschichte auf dem Memecoin-Markt schreiben

Mit Pepe Unchained startet inzwischen der erste Pepe-Coin, welcher eine eigene Layer-2 auf der Blockchain von Ethereum herausbringt. Somit können auch andere Memetoken sich innerhalb des Ökosystems ansiedeln.

Bei Ethereum handelt es sich noch immer um die führende Blockchain im Business-Bereich, da sie hochfunktionale Smart Contracts bietet, welche mit dem Pectra-Upgrade künftig sogar noch einmal optimiert werden.

Ethereum kommt auf die meisten kommerziellen Angebote des Web3 und eine große Gemeinschaft von Entwicklern. Allerdings werden diese noch von den 15 Transaktionen pro Sekunde negativ beeinträchtigt, sodass dies zu Überlastungen und hohen Gebühren führt.

Dieser Engpass soll indessen mit Pepe Unchained angegangen werden. Möglich wird dies durch die Auslagerung auf eine sogenannte Sidechain, welche parallel zur Ethereum-Chain betrieben wird. Somit können bessere Konditionen ermöglicht werden, während die Transaktionen schlussendlich auf Ethereum abgesichert werden.

Mit der neuen Layer-2 von $PEPU können die Entwickler, Nutzer und Investoren der Memecoins von der höheren Geschwindigkeit und den geringeren Gebühren profitieren. Somit erhalten sie im Vergleich zu Ethereum deutlich bessere Bedingungen, was die Migration und neue Launches auf der Chain begünstigt.

Ebenso können mithilfe von Pepe Unchained und dessen Bridge die Coins schnell, einfach und günstig zwischen den verschiedenen Blockchains verschoben werden. Dies wirkt sich wiederum förderlich auf die Adaption aus, wobei mit den Upgrades bald noch eine höhere Benutzerfreundlichkeit erreicht wird.

Somit bietet Pepe Unchained denselben Humor und spielerischen Geist wie Pepe, während er diesen gleichzeitig mit einem realen Nutzen und einer besseren Kosteneffizienz kombiniert. Zudem könnte seine Bewertung explodieren, wenn er zur führenden Memecoin-Skalierungslösung aufsteigt.

Denn die hohe Nachfrage und das enorme Handelsvolumen der Memetoken sowie die tausenden Launches pro Tag könnten das Ökosystem von Pepe Unchained wie auch Solana und Base explodieren lassen. Auf diese Weise könnte er sogar der höchstbewertete Memetoken werden.

Das Team hat den Smart Contract gleich doppelt von Solid Proof und Coinsult überprüfen lassen, um somit die Gefahren für die Anleger zu minimieren. Bei diesen Untersuchungen konnten keine kritischen Probleme mit dem Code identifiziert werden.

Angesichts der hohen Verkaufszahlen und des schnellen Verkaufstempos läuft die Zeit für die letzten Coins im Vorkverkaufsangebot nun davon. Noch können Sie ihn sich im Presale vor den anderen Anlegern an den Kryptobörsen sichern.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.