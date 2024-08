Die Aktie von Bavarian Nordic schoss zur Wochenmitte an nur einem Tag fast 40 Prozent nach oben. Am Donnerstag gönnte sich das Papier eine Verschnaufpause. Diese scheint aber bereits wieder abgeschlossen. Am heutigen Freitag gewinnt die Aktie von Bavarian Nordic im späten Handel auf Tradegate erneut mehr als 13 Prozent. Zum einen warnte die medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) vor der Geschwindigkeit, mit der sich die Kranheit Mpox insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...