34 Milliarden Dollar schwerer Vermögensverwalter kauft vermehrt Bitcoin-Spot-ETFs!

Während sich der Bitcoin immer noch seitwärts bewegt und das Sommerloch aufgrund des fehlenden Kaufdrucks offenbar immer noch nicht überwunden ist, kommen zumindest von den Bitcoin-Spot-ETFs wieder positive Nachrichten.

Denn diese verzeichnen in den letzten Tagen wieder vermehrt Zuflüsse, was zeigt, dass das Vertrauen der institutionellen Investoren wieder zu steigen beginnt. Einer dieser institutionellen Investoren ist Sculptor Capital Management. Dieser hat schon vor einiger Zeit in die Bitcoin-Spot-ETFs investiert. Nun werden die Bestände aber offenbar deutlich ausgebaut!

JUST IN: $34 billion Sculptor Capital doubled its Bitcoin ETFs holdings to $116 million as per recent fillings.



Are you paying attention? pic.twitter.com/LAVsRTqPbd - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 16, 2024

Was ist Sculptor Capital Management?

Sculptor Capital Management ist ein Vermögensverwalter, der sich auf Multi-Asset-Strategien spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahre 1994 vom Hedgefonds-Manager Daniel Och gegründet, mittlerweile aber ein verwaltetes Vermögen von über 34 Mrd. Dollar handelt! Investiert wird dabei in Aktien, Immobilien und seit einiger Zeit über die börsengehandelten Fonds auch in den Bitcoin.

Aus der letzten Ausschreibung des Vermögensverwalters ging hervor, dass die Käufe des Bitcoin-Spot-ETFs jetzt verdoppelt wurden. Daher hält Sculptor Capital Management derzeit insgesamt 116 Mio. Dollar in Bitcoin-ETFs! Da das AUM (Assets under Management) des Unternehmens noch deutlich höher ist, könnten in Zukunft auch weitere Zukäufe erfolgen. Entwicklungen wie diese zeigen, wie wichtig die Bitcoin-Spot-ETFs für die größte Kryptowährung sind und dass noch eine Menge Geld von institutionellen Investoren in den Markt fließen könnte.

Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten letzte Woche hohe Zuflüsse

Nachdem die Bitcoin-Spot-ETFs während der letzten Korrektur eher Abflüsse erlitten hatten, ist es eine erfreuliche Entwicklung, dass institutionelle Investoren wieder Vertrauen zu fassen scheinen und in die börsengehandelten Fonds investieren. Da das große Geld der Wall Street ein Haupttreiber der Finanzmärkte ist, könnte man die Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs als so etwas wie einen vorlaufenden Indikator betrachten.



(In der letzten Woche erzielten die Bitcoin-Spot-ETFs wieder vermehrt Zuflüsse - Quelle: ChatGPT)

Es ist davon auszugehen, dass der Kurs des Bitcoins früher oder später diesem vorlaufenden Indikator folgen wird. Damit wäre die aktuelle Korrektur beendet und der Weg auf neue Alltime Highs frei! Das würde wohl nicht nur den Bitcoin auf ein neues Allzeithoch heben, sondern auch viele Altcoins und Meme-Coins explosionsartig steigen lassen. Meme-Coins wie Pepe Unchained ($PEPU).

$PEPU steigt schon jetzt auf über 9 Millionen Dollar an!

Pepe Unchained gehört wohl zu den modernsten Meme-Coins am Markt. Obwohl das nicht ganz richtig ist, denn eigentlich ist der Coin noch gar nicht am Markt, sondern im ICO. Aber was stimmt, ist, dass es wohl noch nichts gibt am Kryptomarkt, das mit $PEPU vergleichbar wäre. Denn im Gegensatz zu den meisten Meme-Coins besitzt Pepe Unchained eine eigene Blockchain. Dabei handelt es sich um eine Layer 2 für Ethereum. Diese ist einerseits deutlich schneller und günstiger bei Transaktionen als die Ethereum-Blockchain, aber ihr wahres Potenzial geht noch viel weiter.

(Die neue Blockchain von Pepe Unchained gehört zu den schnellsten und modernsten auf dem Markt - Quelle: pepeunchained.com)

Durch die neue und effiziente Blockchain könnte $PEPU der König über sein eigenes Ökosystem werden. Nämlich dann, wenn sich andere Entwickler dazu entschließen, ihre Meme-Coins ebenfalls auf der $PEPU-Blockchain aufzulegen.

Damit würde Pepe Unchained schlagartig bekannt in der Kryptoszene werden und könnte seinen Anlegern hohe Gewinne einbringen. Vor allem denen, die früh eingestiegen sind. Analysten schätzen das Potenzial von $PEPU auf x30 bis x100, was vor allem für ehrgeizige Investoren mit großen Zielen interessant sein dürfte.

