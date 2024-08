Die US-Börsen haben zum Wochenschluss leichte Gewinne verzeichnen können. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 40.659,76 Zählern ins Wochenende. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von fast drei Prozent, was gleichzeitig der stärkste Wochenanstieg des Jahres war. Der marktbreite S&P 500 konnte am heutigen Freitag 0,2 Prozent auf 40.659,76 Zähler zulegen. Und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,1 Prozent auf 19.508,52 Zähler.An die Dow-Spitze ...

