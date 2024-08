Solana-Kursanalyse: Bricht Solana hier aus, könnte der Anstieg auf 220 Dollar folgen!

Solana ($SOL) hat derzeit einen sehr schwierigen Start. Während der Kurs offenbar in den Phasen der Erholung nach der Korrektur stets mit hohen Kursgewinnen glänzen kann, fällt er in den Korrekturphasen auch überproportional stark an. Die Volatilität ist in der 5. größten Kryptowährung also sehr hoch. Dennoch ist auch das Potenzial von Solana enorm.

Denn gerade Assets, die zu starken Kurssprüngen neigen, können bei hohem Momentum, also anders ausgedrückt in einem Bull Run, hohe Gewinne bringen. Auch wenn $SOL derzeit eher seitwärts dümpelt, sieht das große Chartbild aber nach wie vor sehr positiv aus!

(Derzeit bewegt sich der Solana-Kurs langsam, lustlos und seitwärts, weshalb auch in den letzten 24 Stunden kein signifikanter Gewinn erzielt werden konnte - Quelle: Tradingview.com)

Der Chart von Solana zeigt eine fallende Keilformation

Der Solana Chart zeigt eine vor etwa 3 Monaten beginnende und sich seither immer weiter ausprägende Flaggenformation an. Diese bildet eine markante Trendfortsetzungsformation, wobei es im Tageschart durchschnittlich 3 Monate dauert, ehe ein Ausbruch nach oben erfolgt.

Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass der Aufwärtstrend nach der Flaggenformation wieder aufgenommen wird, liegt bei etwa 65 %. Damit gehört dieses Chartmuster nicht zu den verlässlichsten, aber die Häufigkeit eines weiteren Aufwärtstrends ist dennoch statistisch signifikant. Zumal Trendfortsetzungsformationen allgemein eine geringere statistische Trefferquote haben als etwa Umkehrformationen.

(Der Chart von Solana zeigt seit 3 Monaten eine ausgeprägte bullische Flagge - Quelle: Tradingview.com)

Bricht der Kurs nach oben aus, kann etwa von einer Bewegung von 50 % bis 100 % der Range der Flagge ausgegangen werden. Das würde ein Kursziel von etwa 240 bis 260 Dollar ergeben. Sollte sich der gesamte Kryptomarkt wieder beruhigen, sind weitere Anstiege und damit auch neue Hochpunkte ebenfalls sehr wahrscheinlich.

Das aktuelle Allzeithoch liegt bei 260,06 Dollar. Dieses würde den Kurs wohl erst einmal in eine Konsolidierung zwingen, aber nach dieser ist ein neues Allzeithoch sehr wahrscheinlich. Damit könnte $SOL wieder $BNB überholen und die 4. größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung werden. Das wäre auch ein starker Kurstreiber für alle Coins, die auf der Solana-Blockchain gehandelt werden, wie zum Beispiel Base Dawgz.

Jetzt alles über Base Dawgz und seine Verbindung zu Solana erfahren.

Base Dawgz rockt die Solana-Blockchain - unter anderem!

Base Dawgz ($DAWGZ) ist ein spannendes Community-Projekt mit einer respektablen Anhängerschaft auf Social-Media. Denn über 14.000 Anleger folgen der Entwicklung und dem ICO des Meme-Coins bereits auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Base Dawgz hat mehrere einzigartige Stärken. Seine größte liegt aber im direkten Handel.

Denn $DAWGZ kann von Anlegern sehr günstig, schnell und sicher ge- und verkauft werden. Das liegt an seiner innovativen Multichain-Funktion. Diese ermöglicht es Anlegern, den Coin auf den Blockchains von Base, Avalanche, Solana, Ethereum oder der Binance Smart Chain zu handeln. Daraus ergeben sich viele Vorteile für $DAWGZ-Investoren.

(Investoren von $DAWGZ genießen aufgrund seiner innovativen Multichain-Funktion zahlreiche Vorteile - Quelle: basedawgz.com)

Da $DAWGZ auf so vielen verschiedenen Blockchains gehandelt werden kann, genießen seine Trader und Investoren den Luxus, sich die Blockchain auszusuchen, die für sie die passendste ist. Daher dürfte Base Dawgz bereits kurz nach dem Start ein hohes Handelsvolumen erreichen und möglichst viele Käufer ansprechen, die den Kurs in die Höhe treiben. Das hohe Handelsvolumen auf sämtlichen Blockchains könnte große zentrale Börsen wie Coinbase oder Binance auf den Plan rufen.

Falls diese $DAWGZ bei sich listen, würde der Kurs höchstwahrscheinlich durch die Decke gehen, wodurch frühe Investoren von Base Dawgz große Gewinne erzielen würden. Aber auch ohne die beiden Börsen spricht vieles für eine Kursexplosion nach dem Launch. Zum Beispiel die hohe Nachfrage während des ICOs, da $DAWGZ bereits auf die 3 Millionen Dollar Marke zusteuert und auch die Staking-Funktion, die überdurchschnittlich hohe Renditen ermöglicht. Alle, die dabei sein wollen, sollten sich aber beeilen, da die nächste Preiserhöhung für $DAWGZ-Token im Presale in wenigen Tagen ansteht.

Jetzt rechtzeitig in $DAWGZ investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.