Krypto News: Angriffe auf die Kryptoindustrie gehen weiter

Von dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wurde nun aufgrund des hohen Stromverbrauchs von künstlichen Intelligenzen und Kryptowährungen eine kontroverse Empfehlung ausgesprochen. Diese würde die Industrien aufgrund deutlich höherer Stromkosten stark treffen. Erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag alles über die Empfehlung des IWF und welche Auswirkungen dies auf den Kryptomarkt haben könnte.

Internationaler Währungsfonds möchte Stromkosten um 85 % erhöhen

Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass bis zum Jahr 2027 bis zu 1,2 % der weltweiten CO2-Emissionen und somit rund 450 Mio. Tonnen auf künstliche Intelligenzen und Blockchains zurückzuführen sein sollen. Das Kryptomining soll dabei 0,7 % ausmachen. Deswegen hat die Organisation empfohlen, dass für diese Sektoren die Stromkosten um 85 % erhöht werden sollten.

Dafür wird die Einführung einer Steuer von 0,047 USD pro Kilowattstunde vorgeschlagen. Sofern damit auch gesundheitliche Auswirkungen verbunden sind, sollen diese sogar bis auf 0,089 USD steigen. Auf diese Weise verspricht sich der IWF jährliche Einnahmen in Höhe von 5,2 Mrd. USD. Mit diesen sollen sich die Emissionen um 100 Mio. Tonnen CO2 reduzieren lassen.

Dabei verwies die Organisation insbesondere auf den für Bitcoin benötigten Strom. Denn allein eine einzelne Transaktion würde schon so viel beanspruchen, wie ein Mensch aus Pakistan in einem ganzen Jahr.

Andere verweisen hingegen auf die Relationen und das übertriebene Vorgehen. Denn das Bitcoin-Mining kommt nur ungefähr auf 1/44 des Stromverbrauchs von China und nur auf etwas mehr als den von Polen und Malaysia.

Im Vergleich zu den Goldminen mit ihren 131 TWh verbraucht das Bitcoin-Mining rund 24 % mehr. Eine Studie von Galaxy Digital zeigt außerdem, dass das globale Bankensystem auf 263 TWh kommen sollen, was fast doppelt so viel wie von Bitcoin ist. Zudem verbraucht das Unternehmen Amazon mit 71,54 Mio. Tonnen CO2 mehr als Bitcoin mit seinen 65,4 Mio. Tonnen CO2.

Auswirkungen der Maßnahme des IWFs

Solch hohe Zusatzkosten würden das Mining an einigen Standorten weniger attraktiv machen. Deshalb könnten einige von ihnen ins Ausland auswandern, wie es beispielsweise schon der Geschäftsführer von MARA, damals noch bekannt als Marathon Digital Holdings, im Falle der Wahl von Kamala Harris plant.

Genau auf diese Gefahr hat auch der IWF verwiesen. Denn so könnten die Kryptominer in Länder migrieren, in welchen noch niedrigere Standards herrschen. Dies würde sich dann noch negativer auf die Klimabilanz auswirken.

Zusätzlich ist es vorstellbar, dass die einzelnen Länder ihre Umweltvorschriften weiter lockern, um auf diese Weise die Krypto-Mining-Unternehmen anzulocken. Somit könnte ein Trend in Gang gesetzt werden, welcher sich noch schlechter auf die Umwelt auswirkt.

Andererseits können die neuen Maßnahmen aufgrund der Not das Innovationspotenzial steigern und neue Entwicklungen antreiben, welche zu einer effizienteren Nutzung des Stroms führen.

Dazu zählen etwa Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, wie es die Blockchain von Ethereum beispielsweise gemacht hat. Aber auch eine stärkere Verlagerung auf energiesparsamere Layer-2s und KIs können Lösungen sein.

Ebenfalls würde dies die Dezentralisierung der Blockchain und somit die Sicherheit gefährden, da sich die Miner in die Standorte mit den besten Konditionen bewegen. Andererseits könnte es die Marge der Unternehmen verschlechtern, was sich wiederum bei den Aktienkursen negativ bemerkbar macht.

Zudem ist ein Anstieg der Transaktionsgebühren denkbar, da diese von weniger Miner verifiziert werden. Dies könnte wiederum die Attraktivität der Blockchainnutzung reduzieren, was sich in fallenden Kursen bemerkbar machen kann.

Diese Maßnahmen stehen im starken Kontrast zu den Vorhaben des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Denn dieser wollte die fossilen Energien der USA noch stärker nutzen, um auf diese Weise für möglichst niedrige Stromkosten für das Kryptomining zu sorgen und das Land zum führenden Standort in diesem Bereich zu machen.

