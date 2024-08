Dieser einzigartige Meme-Coin mit P2E-Begleitspiel könnte jetzt einen guten Einstieg bieten

Der Bitcoin steuert geradewegs auf eine starke Erholung zu. Die Anzeichen, dass die Korrektur endgültig vorbei ist, scheinen sich zu mehren. Das gibt Anlegern wieder Hoffnung, dass sich der gesamte Markt erholen könnte. Deshalb sind viele schon auf der Suche nach neuen Investments.

Während Investitionen in den Bitcoin, Solana oder Ethereum derzeit durchaus zu Gewinnen von x2 oder im besten Fall x3 führen könnten, wollen viele Anleger deutlich höhere Renditen, um ihr Kapital schnell nach vorne zu bringen. Wer mit geringem Kapital Millionär werden möchte, muss auch Coins finden, die Entwicklungen von x30, x40 oder noch deutlich mehr hinlegen. Davon gibt es nicht allzu viele, aber eine Perle, die jetzt das Interesse vieler Analysten geweckt hat, ist PLayDoge ($PLAY).

PlayDoge und sein P2E-Begleitspiel

PlayDoge ist ein Meme-Coin, der sich derzeit noch in seinem ICO befindet. Dabei hat der Coin schon zahlreiche Erfolge vorzuweisen und konnte schon fast 6,1 Mio. Dollar an Marktkapitalisierung einsammeln. Doch $PLAY kommt nicht allein! Denn zusätzlich zum Börsenstart des Coins wird ein P2E-Begleitspiel veröffentlicht. Und dieses bietet seinen Investoren zahlreiche Vorteile.

(PlayDoge kommt mit einem P2E-Begleitspiel und knackt bald die 6,1 Millionen Dollar Marke - Quelle: playdoge.io)

Dieses Begleitspiel wird ebenfalls PlayDoge heißen und ist unverkennbar an die beliebten Tamagotchis angelehnt, die in den 90er-Jahren eine ganze Generation prägten. In diesem P2E-Begleitspiel müssen Spieler ihr Haustier, einen Doge, füttern, pflegen und bespaßen.

Wenn sie das ordentlich und gewissenhaft machen, erhalten sie $PLAY-Token über Play-to-Earn ausbezahlt. Diese können sie für Belohnungen im Spiel verwenden, an der Börse handeln oder in den Staking-Pool für ein passives Einkommen an $PLAY-Token geben.



PlayDoge zeigt derzeit enormes Potenzial

Der Staking-Pool gehört zu den größten Vorteilen von $PLAY. Denn in diesen können Anleger ihre Tokens geben und erhalten dafür einen sehr hohen APY von derzeit 76 %. Diese hohe Rendite kann zwar mit mehr Token im Pool noch etwas sinken, aber wahrscheinlich wird sie noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

Da schon über 247 Mio. Tokens gestakt wurden, könnte PlayDoge auch einen starken Handelsstart an den Börsen mit hohen Kursgewinnen hinlegen. Denn gestakte Token sind in der ersten Woche für den Verkauf gesperrt. Dadurch könnte es beim Börsenstart zu einem knappen Angebot kommen, was den Preis stark nach oben treiben könnte.

(Der Staking-Pool von PlayDoge zahlt seinen Anlegern hohe Renditen aus, weshalb bereits über 247 Mio. Token gestakt wurden - Quelle: playdoge.io)

Schon jetzt im Vorverkauf stößt das ganze Projekt um PlayDoge auf riesiges Interesse. So folgen bereits fast 25.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram der Entwicklung und den Erfolgen rund um $PLAY. Und das ist auch kein Wunder. Schließlich handelt es sich bei PlayDoge um ein seriöses Projekt voller Chancen.

Das wurde auch von der unabhängigen Prüfstelle SolidProof bestätigt, die das gesamte Projekt eingehend geprüft hat. PlayDoge hat also gute Chancen, bald zu den großen Erfolgsgeschichten des Meme-Coin-Marktes zu gehören. Wer dabei sein und diese Chance nicht ungenutzt vergehen lassen will, sollte am besten noch im Presale vor der nächsten Preiserhöhung in wenigen Tagen einsteigen.

