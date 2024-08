© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Der US-Aktienmarkt hat seit der Finanzkrise 2008 im Vergleich zu anderen globalen Märkten massiv an Größe gewonnen. Droht eine Überhitzung?"Es ist ein wenig beispiellos", sagt Peter Oppenheimer, Chefstratege für globale Aktien und Leiter der Makroforschung in Europa bei Goldman Sachs Research. Während die USA schon lange die größte Volkswirtschaft und den größten Aktienmarkt der Welt haben, hat sich der Abstand zu anderen Märkten seit 2008 deutlich vergrößert. Oppenheimer führt dies teilweise auf die erfolgreiche Erholung der USA nach der Finanzkrise zurück, die Europa und Asien in den Schatten stellte. Die hohen Bewertungen spiegeln das große Gewinnwachstum von US-Unternehmen, insbesondere …