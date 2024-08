XRP Kurs: Sein oder Nichtsein? 3 Gründe, warum der Kurs nicht von der Stelle kommt

XRP zählt zweifellos zu einer der Kryptowährungen, die eine der stabilsten Communities und treuesten Anhängerschaften hat. So wurde nun schon jahrelang darauf gewartet, dass im Rechtsstreit zwischen der Börsenaufsicht SEC und Ripple Labs ein Urteil bezüglich der Einstufung als Wertpapier bzw. ob die institutionellen Transaktionen als Wertpapiertransaktionen einzuordnen sind, getroffen wird.

Nachdem nun am 7. August ein Urteil im Rechtsstreit gefällt wurde, fragen sich viele, warum der Kurs nicht wie erwartet auf neue Höhen explodiert.

Auswirkungen überbewertet

Einer der möglichen Gründe, warum XRP seinen Kurs weiterhin kaum verändert, könnte sein, dass das Verfahren gegen die SEC überbewertet wurde. Grundsätzlich erwarten Investoren, dass bei medienwirksamen Ereignissen zu Kryptowährungen immer entsprechende Ausschläge am Markt erkennbar sind. In der Vergangenheit war dies auch oft der Fall, wie schon allein die Betrachtung des XRP-Kurses beweist.

XRP Langzeitkurs, Quelle: www.tradingview.com

Die langfristige Betrachtung mit den entsprechenden Ausschlägen zum Gerichtsverfahren zeigt jedoch, dass diese auf News basierenden Ausschläge oft nur von kurzer Dauer sind. Bereits wenige Wochen nach den Ereignissen erkennt man eine Normalisierung des Kurses. Der große Ausschlag war für XRP ist im Jahr 2021 mit dem großen Krypto-Bullrun zu erkennen.

Berufung durch SEC

Ein weiterer Grund für den fehlenden Aufschwung des Kurses könnte sein, dass die SEC Berufung gegen das Gerichtsurteil einlegen könnte. Dies könnte das Verfahren in die nächste Runde ziehen und wieder Unruhe rund um die Kryptowährung bringen. Auch einige Experten, wie etwa die Fox-Reporterin Eleanor Terrett, sind sich sicher, dass die SEC Berufung einlegen wird. Allerdings zeigen die aktuellen Nachrichten, dass Ripple schon in 23 Tagen die Strafe begleichen wird, was für einen Abschluss des Verfahren sprechen würde.

https://x.com/RippleXrpie/status/1824365287015080291

Ripple als "politische Währung"

Ripple und sein Coin XRP stehen immer wieder unter Druck, da sie oft als Währung der Banken und Regierungen bezeichnet werden. Während das Unternehmen sich in erster Linie auf den internationalen Zahlungsverkehr spezialisiert hat, werden die Stimmen immer lauter, dass gerade die amerikanische Regierung als großer Gönner hinter dem Unternehmen steht. So führte etwa Vandell Aljarrah, Mitbegründer von Black Swan Capitalist, vor wenigen Tagen ein Videotelefonat mit Edo Farina, dem CEO der Alpha Lions Academy, um die Hintergründe des Falls zu analysieren.

Screenshot aus dem Video, Quelle: https://www.youtube.com

Diese Experten sind der Meinung, dass XRP und Ripple von staatlichen Institutionen sowie Geheimdiensten unterstützt werden. Es wird auch vermutet, dass sie von Anfang an für institutionelle Zwecke entwickelt wurden, da der Anwendungsfall für Regierungen interessant sein kann. Damit wird unterstellt, dass der gesamte Klagefall als Marktmanipulation inszeniert war, um die Legalität des Tokens in einem Präzedenzfall zu bestätigen.

Aus diesen Gründen sehen viele den Anwendungsfall und die Wertsteigerung von XRP als fragwürdig. Der dezentrale Raum steht grundsätzlich für Regierungsunabhängigkeit und selbstbestimmten Handel. Daher zeigt auch das Projekt Pepe Unchained, welches eine neue Layer-2-Blockchain auf Ethereum launchen wird, enormes Potenzial für den dezentralen Finanzbereich.

Als Mischung zwischen Meme-Coin und technologisch fortgeschrittenem Projekt positioniert sich dieser Token im dezentralen Finanzbereich. Mit einem Cocktail, ausgelegt für Meme-Coins und Meme-Coin-Trader, wollen die Entwickler eine 100-mal schnellere Transaktionsgeschwindigkeit als Ethereum sowie deutlich geringere Kosten zur Verfügung stellen. Während im März Ethereum-Transaktionen oft mehr als 10 US-Dollar gekostet haben, sollen sie auf dieser neuen Meme-Coin-Blockchain Pepe Unchained ($PEPU) nur wenige Cent kosten.

Doch das ist nur der Beginn. Als Layer-2-Projekt soll die Chain in Zukunft auch Basis für andere dezentrale Finanzprodukte, GamFi- oder NFT-Projekte werden. Somit bietet die Skalierungslösung eine Vision, die weit über einen normalen Meme-Coin hinausgeht. Als Maskottchen wird dennoch Pepe der Frosch gewählt, welcher aus Sicht der Entwickler aktuell durch die Ketten der Ethereum-Blockchain in seiner Ausbreitung und Viralität eingeschränkt ist.

Mit einem Vorverkauf, der nun schon über 9 Millionen US-Dollar für die Projektumsetzung eingesammelt hat, könnte das Projekt schon bald in die Umsetzungsphase kommen. Die Entwickler haben auf den sozialen Plattformen bereits angekündigt, dass die Programmierung der Layer-2-Lösung schnell voranschreitet.

Interessierte sollten sich beeilen, denn nach dem Launch werden die Token nur noch über die dezentralen Börsen und nicht mehr über den Vorverkauf zum vergünstigten Preis erhältlich sein.

