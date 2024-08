Laut den Analysten der Bank of America sind Hochdividendenaktien in einem Umfeld sinkender Zinsen für Anleger einen Blick wert. Besonders diese Titel mit bis zu 8,7% Dividendenrendite stehen bei den Experten jetzt im Fokus: Wissenschaftlich gesehen haben Dividendenaktien gegenüber der Gesamtheit am Markt in der Vergangenheit langfristig keine höhere Rendite geliefert. Trotzdem setzen viele Investoren sehr gerne auf ihre regelmäßigen Ausschütter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...