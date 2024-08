Ethereum nach wie vor schwach - Wurden die ETFs überbewertet?

Die Markteinführung der Spot Ethereum ETFs haben sich viele wohl anders vorgestellt. Seit knapp einem Monat ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung über börsengehandelte Fonds in den USA endgültig an der Wall Street angekommen. Erhofft hat man sich, dass dadurch innerhalb kürzester Zeit Milliarden Dollar in den Markt fließen und ein neues Allzeithoch erreicht wird, wie das schon bei Bitcoin der Fall war. Bisher ist es allerdings ganz anders gekommen. ETH notiert heute noch tiefer als vor der ETF-Einführung. War die Euphorie unberechtigt?

Enttäuschende Kursentwicklung

An den Börsen kommt es meist ganz anders, als von den meisten Marktteilnehmern erwartet. Gute Nachrichten sind oft schon im Vorfeld eingepreist, sodass es häufig zu einem Sell the News-Effekt kommt, wenn das erwartete Ereignis dann tatsächlich eintritt. Das war schon bei der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA zu beobachten und dasselbe zeigt sich nun auch wieder bei den Ethereum ETFs. Seit 23. Juli sind die börsengehandelten Fonds nun am Markt und seitdem ist der ETH-Kurs um mehr als 25 % eingebrochen.

(ETH Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Zwar hat Bitcoin nach der ETF-Einführung eine ähnliche Entwicklung gezeigt, allerdings hat sich der Wert danach auch schneller wieder stabilisiert und der Run auf ein neues Allzeithoch war die Folge. Dass auch ETH in den nächsten anderthalb Monaten ein neues Allzeithoch erreichen wird, ist eher nicht zu erwarten.

War die Euphorie zu groß?

Je nachdem, wie viel man sich von den Ethereum-Fonds erwartet hat, kann die Euphorie vielleicht zu groß gewesen sein. Ethereum steht immer noch stark im Schatten von Bitcoin und das wird sich auch durch ETFs nicht so schnell ändern. ETH hat von der Zulassung der Bitcoin ETFs schon stark profitieren können und ist fast genauso stark gestiegen wie der Bitcoin-Kurs, obwohl es damals noch keine Ethereum-Fonds gab.

(ETH Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

In der Zeit, in der Bitcoin im ersten Quartal des Jahres auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, hat sich auch der ETH-Kurs fast verdoppelt, ohne dass es besonders gute Nachrichten für Ethereum gab. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass der ETH-Kurs massiv einbrechen kann, wenn es für Bitcoin bergab geht. Die Fonds alleine werden also nicht reichen, dass Ethereum ein neues Allzeithoch erreicht, wenn sich die Gesamtsituation am Kryptomarkt nicht bessert.

Glücklicherweise wird aber erwartet, dass es auch für Bitcoin und den gesamten Markt bald wieder bergauf geht. In diesem Fall kann ETH tatsächlich viele andere Top 20 Coins outperformen, da institutionelle Anleger eben schnell das große Geld in den Markt spülen könnten. Kommt es dazu, dürften auch viele Token rund um das Ethereum-Ökosystem zu den großen Gewinnern gehören, wobei der neue Pepe Unchained ($PEPU) derzeit als Geheimtipp unter Analysten gilt.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained erweitert das Ethereum-Ökosystem

Während Ethereum noch nicht so richtig in Fahrt kommt, weichen immer mehr Anleger auf den neuen Pepe Unchained aus. Meme Coins waren schon früh in diesem Bullrun sehr gefragt und PEPE konnte eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden Dollar erreichen. Mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt nun ein Coin auf den Markt, der weit mehr zu bieten hat. Die Entwickler arbeiten an einer Layer 2 für Ethereum, also an einer eigenen Blockchain. Auch Dogecoin hat eine eigene Blockchain, wenn auch keine Layer 2, und DOGE ist bis heute der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Im Gegensatz zu DOGE haben Anleger bei $PEPU noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der neue Coin noch im Vorverkauf erhältlich ist. In kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von fast 10 Millionen Dollar gekauft. Die Layer 2 von Pepe Unchained ist deutlich günstiger und schneller als die Ethereum Blockchain, weshalb sich schon bald ein ganzes Ökosystem neuer Token auf der PEPU-Chain entwickeln könnte, wobei die $PEPU-Token eine zentrale Rolle spielen würden. Analysten vermuten daher, dass der $PEPU-Kurs das Potenzial hat, nach dem Launch um das 20- bis 50-fache anzusteigen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.