Korrektur setzt sich fort: Gibt es bald nur noch 3 Milliarden Dollar Meme Coins?

Während des Bullruns im ersten Quartal des Jahres ist nicht nur der Bitcoin-Kurs explodiert. Zahlreiche Altcoins sind durch die Decke gegangen und vor allem Meme Coins waren die großen Gewinner. Innerhalb kurzer Zeit hat es 8 Meme Coins gegeben, die mehr als eine Milliarde Dollar wert waren und viele weitere waren kurz dafür, diese Hürde ebenfalls zu meistern. Heute sieht die Sache schon anders aus. Inzwischen gibt es noch 6 Milliarden Dollar Meme Coins und diese Zahl könnte sich schon bald halbieren.

BONK, WIF und FLOKI vor dem Absturz?

Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) und PEPE werden wohl noch eine ganze Weile mehr als eine Milliarden Dollar wert sein. Immerhin kommt PEPE auf eine Bewertung von mehr als 3 Milliarden Dollar, während Shiba Inu mehr als doppelt so viel wert ist und DOGE sogar bei 14 Milliarden Dollar liegt. Anders sieht es schon bei BONK, WIF und FLOKI aus, nachdem auch BRETT und BOME schon lange aus dem Milliarden Dollar Coin Club geflogen sind.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

FLOKI könnte schon in der nächsten Woche die Milliarden Dollar Marke unterschreiten. Besonders schockierend ist, dass auch Dogwifhat (WIF) inzwischen "nur noch" auf eine Bewertung von rund 1,4 Milliarden Dollar kommt, da WIF der beliebteste Meme Coin auf der Solana Blockchain ist und vor kurzem noch fast 5 Milliarden Dollar wert war.

Auch wenn es derzeit danach aussieht, als würde es bald nur noch 3 Meme Coins geben, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, stehen die Chancen dennoch gut, dass sich die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung nochmal erholen. Zwar sind Meme Coins schnelllebiger als andere Coins, ab einer gewissen Größe sind sie aber als fester Bestandteil des Marktes zu werten und auch an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt. Geht es für Bitcoin bergauf, könnten die Coins also schnell wieder mit größeren Kurssprüngen glänzen. Bis dahin weichen Anleger aber vermehrt auf den neuen Base Dawgz ($DAWGZ) aus, der deutlich mehr Gewinnpotenzial mit sich bringt.

Kann Base Dawgz FLOKI, WIF und BONK outperformen?

BRETT basiert auf der Base Chain, BONK und WIF auf Solana, FLOKI und PEPE auf Ethereum und Dogecoin hat seine eigene Blockchain. Der Markt ist also nach wie vor stark fragmentiert und Meme Coin Trader und Entwickler müssen sich oft für eine Blockchain entscheiden. Bei Base Dawgz ($DAWGZ) geht man einen anderen Weg, weshalb der Coin extrem erfolgreich werden könnte. Die Entwickler setzen auf einen Multi Chain Launch. Neben der Base Chain werden die $DAWGZ-Token also auch auf Ethereum, Solana, der BSC und Avalanche erhältlich sein.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die Idee eines Multi Chain Meme Coins kommt bei Anlegern offenbar sehr gut an, weshalb der neue Coin schon vor dem Listing an den Kryptobörsen fast 3 Millionen Dollar umgesetzt hat. Während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis schon alle 7 Tage um je 5 % erhöht, weshalb frühe Käufer schon einen hohen Buchgewinn bis zum Listing an den Börsen mitnehmen können. Da $DAWGZ auch eine Staking-Möglichkeit mit überdurchschnittlich hoher Rendite bietet, sind die meisten Token bereits im Staking Pool gebunden, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

