© Foto: Sebastian Kahnert/dpa



Ein Börsengang könnte die beliebte Bezahlapp mit bis zu 20 Milliarden US-Dollar bewerten. Berichten zufolge könnte es schon Anfang 2025 so weit sein. Goldman Sachs soll demnach das IPO-Konsortium anführen.Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Goldman Sachs, um die renommierte Investmentbank als Lead-Bank für ihren bevorstehenden Börsengang in den USA im nächsten Jahr zu gewinnen. Laut informierten Kreisen könnten sich die Pläne jedoch noch ändern. Das berichtete Bloomberg am Donnerstag. Der geplante IPO könnte Klarna eine Bewertung von rund 20 Milliarden US-Dollar einbringen, nachdem die Bewertung des Unternehmens in den letzten …