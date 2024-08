Solana ETF geplatzt? Wird der SOL-Coin nun crashen?

Eine der größten, wenn auch etwas in der Zukunft liegenden, Hoffnungen für die Solana-Investoren war die Aussicht auf die Genehmigung eines SOL-ETFs in den USA. Denn es wurden nach denen für Bitcoin und Ethereum bereits die ersten Anträge eingereicht. Inzwischen wurde jedoch bekannt gegeben, dass diese heimlich von der Website der CBOE entfernt wurden. Was dazu führte und dies für den SOL-Kurs bedeutet sowie was sonst noch gefährlich für die Kryptowährung werden kann, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Anträge für Solana-ETFs werden gelöscht

Am 15. August wurde erstmalig bekannt gegeben, dass die CBOE (Chicago Board Options Exchange) die am 8. Juli eingereichten 19b-4-Anträge von VanEck und 21Shares von der Website entfernt hat. So funktionieren die Links für die beiden Dokumente nicht mehr und darüber hinaus sind unter "Pending Rule Changes" gelöscht.

Dies hat für Entsetzen innerhalb der Krypto-Community gesorgt, da nach den Genehmigungen der Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum die Hoffnungen auf eine Zulassung gestiegen sind. Ebenso wurde erst kürzlich ein Solana-ETF in Brasilien für die führende Börse B3 genehmigt. Somit ist es das erste Land, in dem ein solcher zugelassen wurde.

Nach der Einreichung der 19b-4-Anträge hat die SEC 240 Tage Zeit, um über die Genehmigung zu entscheiden. Inzwischen fragen sich jedoch immer mehr, ob diese zurückgezogen wurden. Auf den SOL-Kurs hat sich diese Nachricht erst einmal belastend ausgewirkt und zu einem Verlust von fast 11 % geführt. Heute konnte sich Solana etwas erholen und notiert bei 141,54 USD.

Gründe für die Entfernung der Anträge für die Solana-ETFs

Laut Ansicht von Scott Johnsson, dem Chefsyndikus bei Van Buren Capital, war die Entwicklung nicht verwunderlich. So würde dies auf den kryptofeindlichen Vorsitzenden der SEC, Gary Gensler, zurückzuführen sein. Denn dieser sei gegen die Zulassung von börsennotierten Krypto-Investmentprodukten.

Zudem verwies er darauf, dass Gensler die CBOE darüber informiert haben könnte, dass die SOL-Apps keine Commodity-Based Trust Shares seien. Somit würde die Notwendigkeit einer schriftlichen Ablehnungsverfügung überflüssig werden, welche allerdings überprüfbar wäre.

https://x.com/SGJohnsson/status/1824648846732828776

Bei den 19b-4-Anträgen für die Ethereum-ETFs hätte die SEC damals eine formelle Absage oder Bestätigung ausstellen müssen. Dann hat sie sich jedoch für die Zulassung entschieden. Nun wurden diese hingegen heimlich entfernt, was ein schlechtes Zeichen ist.

Johnsson geht von zusätzlichen Komplikationen für die SOL-ETFs aus und dass zuerst die börsenbezogenen Durchsetzungsmaßnahmen vollständig abgeschlossen werden müssen, bevor diese zugelassen werden.

Überdies gab es Äußerungen von Führungskräften von BlackRock und der Sygnum Bank, welche auf das geringe Interesse an Solana verweisen. So kam der Grayscale Bitcoin Trust vor den ETFs damals auf 30 Mrd. USD, während es bei dem Grayscale Solana Trust nur 70 Mio. USD sind. Daher gehen sie in naher Zukunft nicht von einem Solana-ETF aus, obwohl die höhere Prämie und die Äußerungen anderer Vermögensverwalter auf ein Interesse verweisen.

Konkurrenz von Solana wird gefährlicher

Nachdem Solana seit November 2020 die Führung bei der Anzahl der täglichen Transaktionen übernommen hat, werden die Konkurrenten zeitweise gefährlicher. Denn Aptos hat am 25. Juli mithilfe seines Tickle-to-Earn-Spiels 115 Mio. Transaktionen erreicht und somit Solana mit 31,9 Mio. übertroffen. Am 15. August wurde die Anzahl von Aptos sogar noch einmal auf 326,3 Mio. gesteigert.

Transaktionsanzahl nach Blockchain | Quelle: Artemis

Die Transaktionsanzahl ist zwar schnell wieder stark gefallen. Dennoch verdeutlicht dies, dass auch andere Blockchains mit der nächsten "Killer-App" schnell eine höhere Nachfrage erreichen können. Bisher scheinen sie jedoch noch nicht nachhaltig genug zu sein. Dafür sind es gute Belastungstests für die Chains, welche ihre Potenziale beweisen.

Ebenso haben die Ethereum-Skalierungslösungen kürzlich mit 12,42 Mio. Transaktionen einen neuen Rekord aufgestellt. Somit nimmt die Konkurrenz auch aus dieser Richtung zu, ebenso von anderen Chains wie SUI, XRPL und weiteren.

Solana könnte wichtige Marktanteile verlieren

Erst am 14. August hatte die beliebte Memecoin-Launchplattform Pump.fun auf Solana mit 5,33 Mio. USD täglichen Gebühreneinnahmen die anderen Protokolle und Blockchains überholt und den ersten Platz belegt. Dabei wurden an dem Tag 67 % aller auf der Chain erstellten Coins über das beliebte Launch-Portal gestartet.

https://x.com/DegenerateNews/status/1823538142772707678

Nun haben aber auch erste Wettbewerber diese attraktive Chance erkannt und ihre eigenen Projekte in diesem Bereich gestartet. Diese könnten künftig einige Marktanteile von Pump.fun und infolgedessen Solana abnehmen sowie anderen Blockchains zuführen. Somit könnte wiederum der SOL-Kurs belastet werden, da es derzeit der gefragteste Sektor der Chain ist.

Am 13. August wurde indessen SunPump von Justin Sun, dem Gründer der Blockchain Tron, gestartet. Wie auch auf Pump.fun können die Nutzer hier schnell und einfach ihre eigenen Memecoins starten. Dabei müssen diese für die Erstellung eine Gebühr in Höhe von 20 TRX sowie eine Handelsgebühr von 1 % entrichten.

https://x.com/sunpumpmeme/status/1824764135307198513

Ein ebenfalls auf die höhere Nutzerfreundlichkeit ausgelegtes Projekt in diesem Bereich ist Pepe Unchained. Bei diesem handelt es sich um eine Ethereum-Skalierungslösung, welche die Memecoins und auch andere Krypto-Assets von den Nachteilen von ETH erlösen. Dabei verspricht es bessere Konditionen wie hundertmal höhere Geschwindigkeit und niedrigste Gebühren.

Im Vergleich zu den anderen Projekten gibt es von Pepe Unchained sogar einen eigenen Coin. Mit diesem können die Anleger in die Schaufelhersteller des Memecoin-Goldrausches investieren. Gleichzeitig können sie sich mit dem Coin aus dem rentabelsten Sektor des Kryptomarktes in diesem Jahr auch selbst auf Goldsuche begeben.

https://x.com/pepe_unchained/status/1823776769889198086

Daher ist es auch derzeit der beliebteste Krypto-Presale, welcher in weniger als zwei Monaten schon über 9,21 Mio. USD einwerben konnte. Nun sind für Interessierte nicht mehr viele Coins für 0,0091265 USD verfügbar. Zudem zahlt der potenziell später einmal am höchsten bewertete Memecoin frühen Anlegern schon jetzt eine hohe Staking-Rendite von 214 % pro Jahr.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.