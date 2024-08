Bitcoin Prognose: Diese Kombination ist jetzt bullisch!

Bitcoin konsolidiert rund um 60.000 US-Dollar. In der letzten Woche dreht sich alles um die psychologische Kursmarke. Mal springt Bitcoin etwas drüber, dann gibt es wieder leichte Gewinnmitnahmen. So wirklich Momentum kommt bis jetzt nicht auf. Nun könnte mittelfristig natürlich dennoch ein Bullenmarkt bevorstehen, der von vielen Analysten schon länger antizipiert wird. Die folgende Kombination könnte dabei der entscheidende Katalysator sein. Was spricht für Bitcoin in 2024?

Die derzeit extrem niedrigen Bitcoin-Bestände auf Börsen deuten aktuell an, dass das handelbare Angebot knapp wird. Wenn weniger Bitcoin auf den Börsen verfügbar sind, sinkt das potenzielle Verkaufsvolumen. Dieser Rückgang der verfügbaren Bitcoins auf den Börsen zeigt, dass Investoren ihre Bestände in sichere Wallets transferieren. Dies wiederum deutet tendenziell auf langfristige Halteabsichten hin. Augenscheinlich trauen die Halter von Bitcoin der wertvollsten Kryptowährung der Welt mehr Potenzial zu. Dies reduziert das verfügbare Angebot weiter und schafft die Grundlage für eine potenziell explosive Preisentwicklung, sobald die Nachfrage ebenfalls wieder anzieht.

Gleichzeitig wächst das institutionelle Interesse an Bitcoin erheblich. Insbesondere Bitcoin-Spot-ETFs haben begonnen, große Mengen an Bitcoin zu akkumulieren, was die Nachfrage weiter antreibt. Diese ETFs machen Bitcoin seit Januar für institutionelle Anleger zugänglicher, was die Kapitalzuflüsse in den Markt verstärkt.

So hatte der iShares Bitcoin ETF seit dem Start im Januar nur einen einzigen Tag einen Outflow - fleißig akkumulieren die Kunden des Marktführers BlackRock also Bitcoins über den Spot-ETF.

Das Zusammenspiel von sinkendem Angebot und steigender Nachfrage durch institutionelle Akteure führt zu einem potenziellen Preisdruck nach oben. Wenn weniger Bitcoin auf den Märkten verfügbar sind und gleichzeitig die Nachfrage durch institutionelle Käufe den Bitcoin-Preis in neue Höhen treiben könnte.

Krypto-Tipp: PlayDoge Presale explodiert - was kann PLAY?

Bitcoin könnte bald eine Neubewertung erfahren, doch erstmal muss die Nachfrage wieder anziehen. Derweil erlebt PlayDoge aktuell schon eine massive Nachfrage. Über 6 Millionen US-Dollar sprechen für sich. Doch was kann PLAY wirklich?

Im Jahr 2024 zeigte sich über weite Strecken eine bullische Dynamik im Bereich der Meme-Coins und Gaming-Kryptos, was auf eine mögliche Renaissance dieser Sektoren hindeutet. Insbesondere Play-to-Earn-Games haben das Potenzial, eine neue Welle der Massenadoption auszulösen. Denn diese verbinden intelligent spielerische Anreize mit realen Belohnungen. In diesem Kontext hat das Projekt PlayDoge erhebliches Interesse geweckt. Die neue Gaming-Krypto,die auf der Binance Smart Chain basiert, hat bereits über 6 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt.

PlayDoge vereint dafür Elemente nostalgischer Tamagotchis mit modernen Krypto-Mechaniken. Ergo richtet sich das Projekt an eine Zielgruppe, die sowohl an Retro-Gaming als auch Chancen im Kryptomarkt interessiert ist. Durch das Spielen von 2D-Minispielen können Nutzer Kryptowährungen verdienen. Zentral ist der PLAY-Token, der als In-Game-Währung fungiert. Spieler können diesen Token verdienen, indem sie sich um ihre digitalen Haustiere kümmern und hohe Punktzahlen erzielen. Der PLAY-Token ermöglicht es den Nutzern, exklusive Funktionen innerhalb des Spiels freizuschalten und kann darüber hinaus leicht in andere Kryptowährungen wie BNB umgetauscht werden.

Der Vorverkauf des PLAY-Tokens steht kurz vor dem Abschluss. Das Ende ist auf den 26. August festgelegt. Denn das Game soll bald schon auf mobilen Plattformen wie dem Google Play Store und dem Apple App Store verfügbar sein. Mit dem geplanten baldigen Start des Spiels dürfte PlayDoge eine interessante Möglichkeit für Anleger und Spieler gleichermaßen bieten, die die Verbindung von Gaming und Memes für spannend erachten.

Der Kauf von PLAY ist noch 48 Stunden zum aktuellen Preis möglich. Anleger verbinden das Wallet mit der Website und tauschen dann BNB/USDT/ETH gegen PLAY. Alternativ können sie auch mit Kreditkarte bezahlen. Direkt im Anschluss können Anleger dann ihre Token staken, für 70-80 Prozent APY.

