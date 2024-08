Trump wählt Krypto-Unterstützer - Doch was wirklich dahinter?

Gespannt blickt der Kryptomarkt auf die Entwicklung des Wahlkampfes in den USA, da dieses Mal das Thema der Kryptowährungen so wichtig wie noch nie geworden ist. Nachdem der im Wahlkampf kryptofreundliche Trump nach dem Ausscheiden des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden zuerst die Führung bei den Umfragen übernommen hat, liegt mittlerweile die Nachfolgerin Kamala Harris vorn. Dennoch bleibt es weiterhin eine knappe Entscheidung und deshalb werfen wir im folgenden Beitrag einmal einen näheren Blick auf das Trump-Team sowie ihre verborgenen Absichten.

Trump stellt sein Team aus Krypto-Unterstützern auf

Der US-Präsidentschaftskandidat und Attentatsüberlebende Donald Trump hat nun die Krypto-Community mit der Auswahl seines Übergangsteams für die am 5. November anstehende Wahl positiv überrascht.

Denn unter anderem wurde Howard Lutnick, der Vorsitzende und Geschäftsführer von Cantor Fitzgerald, indessen zu seinem Co-Vorsitzenden ernannt. Dieser ist bekannt als ein Unterstützer von Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether, wobei er die Vermögenswerte von Letzterem seit dem Jahr 2021 verwaltet.

Zudem hat er sich in der Vergangenheit durch seine Fundraising-Fähigkeiten und Verbindungen zum Finanzsektor einen Namen gemacht. So sammelte er bei einer Spendengala für den Wahlkampf mehrere Millionen ein.

Außerdem hat er kürzlich auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville angekündigt, dass er ein Bitcoin-Projekt im Umfang von 2 Mrd. USD starten wird. Somit will er dafür sorgen, dass BTC noch besser in das TradFi-System integriert wird. Auf diese Weise soll Bitcoin mehr Einfluss auf dem Markt erhalten.

Ebenfalls in das Team von Trump wurden seine beiden Söhne Donald Jr. und Eric aufgenommen, welche sich positiv über Kryptowährungen geäußert haben. So beteiligte sich zumindest einer von ihnen auch an X-Spaces über PolitiFi-Memecoins. Zudem hat die Familie Trump nun für ihre eigenes DeFi-Projekt bereits eine Telegram-Gruppe gegründet, nachdem zuvor einige NFT-Kollektionen herausgegeben wurden.

Bemerkenswert war auch die Ernennung des Senatoren JD Vance zu seinem Vizepräsidenten, sofern er bei der kommenden Wahl gewählt wird. Denn dieser gilt ebenfalls als ein Unterstützer von Kryptowährungen und betont, dass die Innovationen wichtig für die Finanzindustrie sind. Zudem hält er selbst BTC im Wert von 100.001 bis 250.000 USD.

Deswegen wurden von JD Vance auch Gesetzesentwürfe vorgestellt, welche für eine leichtere und unterstützende Regulierung des Kryptomarktes sorgen sollen. Ferner ist er ein Kritiker des Vorgehens der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC gegen Krypto-Unternehmen.

JD Vance will sich für weniger Regulierungen einsetzen, da sie seiner Ansicht nach das Innovationspotenzial reduzieren. Zudem möchte er die Regulierung der Banken lockern und verhindern, dass diese den Web3-Unternehmen den Zugang verweigern. Außerdem kam er auf die mit der SAB 121 verbundenen Komplikationen zu sprechen.

Das sollten Krypto-Investoren nicht übersehen

Bemerkenswert ist aber auch, dass viele aus dem Trump-Team sich mit ihren vergangenen Äußerungen stets als Verfechter der Macht des US-Dollars geoutet haben. Dies spricht allerdings weniger für eine Repräsentation der dezentralen Idealen, wie sie im Blockchain-Bereich angestrebt werden.

So hat beispielsweise Howard Lutnick einmal gesagt, dass ein Hauptpunkt von Stablecoins wie Tether die Aufrechterhaltung der Dominanz des US-Dollars auf internationaler Ebene ist. Seiner Ansicht nach sei auch die "Dollar-Hegemonie" wichtig für die Republikaner.

Der US-Dollar unterliegt jedoch wie andere an die inflationären Fiatwährungen gebundenen Kryptowährungen der Inflation. Daher bieten sie auch nicht den langfristigen Inflationsschutz, wie es bei deflationären Krypto-Assets der Fall ist. Dafür können sie im kurzfristigen Rahmen eine geringere Volatilität gewähren.

Es ist absehbar, dass die USA auch unter einer Trump-Regierung an der Macht des US-Dollars festhalten werden und diesen nicht von Bitcoin ersetzen lassen. Denn er verleiht dem Land eine erhebliche wirtschaftliche und politische Macht, mit welcher sie ihre Interessen vor den BRICS in der Welt durchsetzen konnten.

Ausgeübt wird diese über das SWIFT-System, Sanktionen und mehr. Zudem hat das Land enorme Schulden akkumuliert und ist daher auf die niedrige Finanzierung angewiesen. Einige Länder mit großen US-Dollarreserven könnten sogar dazu gezwungen werden, die Währung zu halten, damit ihre üblichen Reserven nicht stark an Wert verlieren.

Das Motto der Republikaner ist MAGA (Make America Great Again) und dementsprechend stärker nationalistisch geprägt. Deshalb werden sie Bitcoin und Ethereum zwar eine ähnliche Rolle wie Gold zukommen lassen, allerdings wohl auch nicht so wertvoll und mächtig werden lassen, wie es sich einige aus der Krypto-Community wünschen würden.

Aber auch aus dem Lager der US-Demokraten kommen sehr widersprüchliche Signale, welche darauf hindeuten, dass es sich bei dem sogenannten "Crypto Reset" lediglich um eine Werbekampagne im Zusammenhang des Wahlkampfes gehandelt hat. Dennoch scheinen die Bemühungen der Republikaner seriöser zu sein.

Crypto All-Stars führt Multi-Chain und Multi-Token-Staking ein

Für das Staking der einzelnen Coins werden verschiedene Blockchains, Coins und teilweise auch Wallets benötigt. All dies verschlechtert jedoch die Nutzererfahrung, was nun mithilfe des neuen Multi-Chain- und Multi-Token-Staking-Protokolls von Crypto All-Stars überwunden werden soll.

Mit diesem können sich die führenden Memecoins staken lassen, auch wenn diese aufgrund ihrer Tokenomics noch nicht einmal eine Staking-Rendite vorsehen. Somit erzielen die Anleger einen Puffer gegenüber Kursverlusten oder höhere Gewinne, wobei die Belohnungen in der nativen Kryptowährung $STARS vergütet werden.

Weitere Renditen dürften sicherlich jeden Investoren erfreuen und deshalb könnte sich Crypto All-Stars schnell herumsprechen. Mit einer so hohen Viralität sind wiederum steile Kursanstiege möglich, auch wenn sich das Staking langfristig durch die Neuemission über die Zeit belastend auswirken kann.

Eine zusätzliche Rendite können die Anleger durch das Staken der $STARS-Coins erzielen, wobei diese laut Aussagen des Teams bis zu dreimal höher ausfallen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt sie für die ersten Anleger noch 3.104 %, allerdings sinkt diese mit der Höhe der in den Pool eingezahlten $STARS-Token. Dennoch sind es derzeit noch 8,5 % pro Tag.

Auch wenn das Projekt zu Beginn als Memecoin-Staking-Plattform startet, sollen noch weitere Coins aufgenommen werden. Somit könnte es sich möglicherweise wie andere Memetoken wie Floki Inu immer stärker im DeFi-Bereich etablieren und zu einem der führenden Multi-Chain-Staking-Anbieter werden, wobei auch der neue Trend des Liquid-Stakings und mehr denkbar sind.

Das innovative Projekt kann aktuell noch früh und mit einem günstigen Vorverkaufspreis erworben werden. Aktuell werden die Token für einen Preis in Höhe von 0,0013911 USD angeboten. In weniger als 60 Stunden wird jedoch schon eine Preiserhöhung stattfinden. Zudem nimmt das Verkaufstempo weiter zu, während der Presale bereits mehr als 500.000 USD eingeworben hat.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.