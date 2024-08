Baierbrunn (ots) -Wenn er fastet, kommen Christoph Maria Herbst immer die besten Ideen. Einmal, dass sein Alter Ego Bernd Stromberg einen Klobrillen-Bart haben muss. Ein andermal, dass er eine brachliegende Freundschaft nur reanimieren kann, wenn er selbst den ersten Schritt macht. "Ich habe mit 18 das erste Mal gefastet und mache das seitdem jedes Jahr bis zu drei Mal", erzählt der Schauspieler und Komiker im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Innerliche und äußere AufräumarbeitNach einer Fastenkur geht Herbst mit größerer Energie in sein Leben, wie er beschreibt: "Fasten reinigt, es macht den Kopf frei. Man räumt in der Zeit auch auf. Nicht nur innerlich, man räumt auch um sich herum auf, regelt Dinge, alte Wunden, die man vielleicht aus Kindertagen hat, beginnen wieder zu jucken." Selbst während seiner Arbeit hat der 58-jährige bereits gefastet. Ausnahme sind die Dreharbeiten der ZDF-Serie "Merz gegen Merz", wo er mit dem Ensemble gemeinsam festlich gespeist hat. "Wenn wir zusammen drehen, ist das ein bisschen wie bei einer Familienfeier, mit dem Unterschied, dass wir uns wirklich aufeinander freuen", sagt Herbst.Der neue Film zur Serie "Merz gegen Merz - Geheimnisse" läuft am 12. September um 20.15 Uhr im ZDF und ist vorab in der Mediathek abrufbar.Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau" sowie online auf www.a-u.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5845623