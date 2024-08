DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Interview mit Biotech-Expertin: Dr. Yona Geffen glaubt fest an den Erfolg von NurExone

Frankfurt (pta/18.08.2024/09:30) - Dr. Yona Geffen ist seit Juni 2024 Beraterin von NurExone Biologic Inc. Dank ihrer wissenschaftlichen Expertise und ihrer mehr als 22-jährigen Berufserfahrung in verschiedenen Managementpositionen in der Biotechnologiebranche ist Dr. Yona Geffen geradezu prädestiniert für die Rolle der Beraterin beim Übergang von NurExone (ISIN: CA67059R1091) von der Präklinik in die Klinik. Im Interview erklärt die renommierte Zelltherapie-Expertin, was sie an NurExone besonders schätzt und welche Meilensteine auf dem Weg zur GMP-Herstellung vor dem Unternehmen liegen.

Dr. Yona Geffen, bitte erzählen Sie uns etwas über Ihre bisherigen beruflichen Erfahrungen, zum Beispiel bei Gamida Cell

Mein wissenschaftlicher Hintergrund ist ein Ph.D. in Immunologie. Außerdem habe ich einen Master-Abschluss in Industriemanagement. Diese Kombination war sehr hilfreich für meinen beruflichen Werdegang - einschließlich der Beraterrolle bei NurExone - da ich sowohl die Forschung als auch die damit verbundenen Prozesse verstehe. Meine Karriere begann bei Proneuron, wo ich Projekte im Bereich des zentralen Nervensystems leitete. Danach wechselte ich zu BioLineRx und leitete ein Projekt im Bereich der Schizophrenie, von der frühen präklinischen Phase bis hin zu einer erfolgreichen klinischen Phase II-Studie unter FDA IND. Danach war ich VP der klinischen Entwicklung und CEO bei Avraham Pharmaceuticals, wo wir Behandlungen für die Alzheimer-Krankheit und leichte kognitive Störungen entwickelten. Später wechselte ich in die Immunonkologie und arbeitete bei Compugen und dann bei Stem Cell Medicine, einem Unternehmen mit einer umfangreichen Pipeline von Zelltherapien, darunter Exosomen für Autismus und Schizophrenie. Schließlich kam ich zu Gamida Cell (ISIN: IL0011552663), wo wir ein Stammzellprodukt (CD34) zur FDA-Zulassung und Vermarktung brachten.

Was hat Sie dazu bewogen, mit NurExone Biologic Inc. zusammenzuarbeiten?

Zum einen das erfahrene und motivierte Managementteam, zum anderen die bisherigen Forschungserfolge des Unternehmens. Ich kenne und schätze den CEO von NurExone, Dr. Lior Shantiel, seit über fünf Jahren. Wir lernten uns bei einem MBA-Kurs in Biomedizin an der Hebräischen Universität kennen, wo Dr. Lior Shaltiel auch als Dozent tätig ist. Er hat mich sofort für die faszinierende, innovative Exosomen-Technologie begeistert, die ein enormes Potenzial für neue therapeutische Ansätze bietet. Auch das gesamte Managementteam bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, klinische Entwicklung und Wissenschaft mit - und eine Menge Enthusiasmus.

Können Sie uns mehr über Ihre Forschungserfolge mit Exosomen erzählen?

Exosomen sind faszinierende biologische Vehikel, die therapeutische Moleküle zu bestimmten Zellen und Geweben bringen können. Diese Technologie ermöglicht es uns, neue Wege in der regenerativen Medizin zu beschreiten und Patienten mit bisher schwer zu behandelnden Krankheiten Hoffnung zu geben. Bei NurExone haben wir mit unserer Exosomen-Technologie bereits vielversprechende präklinische Ergebnisse erzielt, insbesondere bei Rückenmarksverletzungen und Sehnervenschäden (Glaukom). NurExone hat zwei Proof-of-Concept-Studien für Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen durchgeführt, beide mit umfangreichen Patentportfolios und Proof-of-Concept.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Entwicklung von Exosomen-Medikamenten - insbesondere beim Übergang von präklinischen Tierstudien zu klinischen Studien am Menschen?

Der Übergang von präklinischen Tierversuchen zu klinischen Studien ist äußerst komplex und anspruchsvoll. Eine der größten Hürden besteht darin, die Ergebnisse aus Tierversuchen erfolgreich auf den Menschen zu übertragen. Hinzu kommen strenge behördliche Auflagen und die Notwendigkeit umfassender Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien. Die Robustheit und Kontrolle eines skalierbaren Herstellungsprozesses sind ebenfalls eine der größten Hürden. Sobald all diese Herausforderungen überwunden sind, werden wir alle erforderlichen Unterlagen zusammenstellen und einen IND-Antrag (Investigational New Drug) bei der FDA einreichen. Sobald dieser genehmigt ist, können wir mit klinischen Versuchen der Phase 1/2 am Menschen beginnen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein.

Er erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung, um diese Hürden zu überwinden und die Sicherheit der Versuchspersonen zu gewährleisten. Mich motiviert die Tatsache, dass ein positives Ergebnis oder die FDA-Zulassung von ExoPTEN vielen Menschen mit bisher unheilbaren Krankheiten helfen könnte.

Wie profitieren Sie und Ihr Team von der Zusammenarbeit mit dem Technion in Israel?

Die Zusammenarbeit mit dem Technion ist für unsere Forschung von unschätzbarem Wert. Das Technion bietet Zugang zu erstklassigen Forschungseinrichtungen und hochmodernen Labors, die für unsere komplexen Projekte unerlässlich sind. Außerdem profitieren wir von dem umfangreichen Wissen und der Erfahrung der dortigen Wissenschaftler und Ingenieure. Diese Ressourcen ermöglichen es uns, teure und spezialisierte Ausrüstung zu nutzen, die sonst nur schwer zugänglich wäre. Dies ist besonders in den frühen Phasen unserer Forschung wichtig, wo wir Zugang zu fortschrittlicher Technologie wie Elektronenmikroskopen haben, um die Integrität unserer Exosomen zu überprüfen, ohne diese Geräte selbst kaufen zu müssen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass NurExone ein erfolgreiches Unternehmen sein wird, weil es über eine innovative Technologie verfügt und bereits ein erfolgreiches Pre-IND-Meeting mit der FDA hatte, das klare Vorgaben für die weiteren Schritte gemacht hat. Gemeinsam mit Dr. Lior Shantiel und seinem Team bin ich fest entschlossen, die nächsten Meilensteine in Angriff zu nehmen.

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
https://nurexone.com/
Land: Israel & Kanada

