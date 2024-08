Experten: Kursexplosion dank neuer Liquidität?

Der digitale Währungsmarkt befindet sich weiterhin in einer Konsolidierung, was sich besonders gut an den wertvollsten Kryptowährungen zeigt. Denn Bitcoin und Ethereum konsolidieren rund um 60.000 US-Dollar respektive 2.600 US-Dollar. Auf Wochensicht gab es hier kaum nennenswerte Bewegungen, mal bullische Tendenzen, dann leichte Gewinnmitnahmen. Zugleich sind diese beiden Kryptos eben für mehr als zwei Drittel der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung verantwortlich. Doch nun sehen Experten endlich wieder die Chance auf eine neue Kursexplosion. Der mögliche Katalysator: Die globale Liquidität.

Global Liquidity Index: Kaufsignal für Bitcoin und Co.

Der Global Liquidity Index (GLI) misst die Verfügbarkeit von Liquidität in den globalen Finanzmärkten. Dieser analysiert die Geldmenge, die Zentralbanken bereitstellen. Ein hoher GLI signalisiert reichlich verfügbare Liquidität, was tendenziell zu steigenden Vermögenspreisen führt. Ein niedriger GLI hingegen weist auf Liquiditätsengpässe hin, die Märkte destabilisieren können.

BREAKING



Global liquidity is entering the explosive cycle pic.twitter.com/non7cJoaFc - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) August 17, 2024

Der Global Liquidity Index zeigt aktuell, dass die globale Liquidität wieder zunimmt. Dies deutet auf zyklische Bewegungen hin. Historisch folgt auf Phasen sinkender Liquidität oft eine expansive Geldpolitik. Nun könnte eine neue Zunahme bevorstehen, da Zentralbanken Zinssenkungen in Betracht ziehen, um mehr Liquidität in die Märkte zu pumpen. Diese Maßnahmen könnten zu einer Lockerung der Geldpolitik führen und die Märkte unterstützen.

Eine Zunahme der globalen Liquidität ist natürlich historisch bullisch für Bitcoin und andere Kryptowährungen, da sie als risikobehaftete Anlageklasse oft von überschüssigem Kapital profitieren. Wenn Zentralbanken die Geldpolitik lockern und mehr Liquidität in die Märkte fließt, suchen Investoren nach renditestarken Alternativen zu traditionellen Vermögenswerten. Kryptowährungen wie Bitcoin gelten dabei zunehmend als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung, die durch eine Ausweitung der Geldmenge begünstigt wird. Steigende Liquidität erhöht somit die Nachfrage nach Krypto-Assets, da mehr Kapital in den Markt fließt und das Vertrauen in digitale Währungen wächst.

Krypto-Tipp: Crypto All-Stars erreicht 500.000 $

Bitcoin könnte damit vor einem Bullenmarkt stehen. Wenn der Markt risikobereiter wird, kommt dies auch kleineren Coins und Presales zugute.

Crypto All-Stars konnte während des Vorverkaufs mehr als 500.000 US-Dollar einsammeln. Doch das Projekt geht weit über die Einführung eines neuen Tokens hinaus. Crypto All-Stars möchte nämlich eine umfassende Plattform schaffen, die verschiedene Meme-Coins wie Dogecoin, Pepe und Shiba Inu miteinander verbindet.

Ein zentrales Element dieses Ökosystems ist der sogenannte MemeVault. Dies ist eine Plattform, die das traditionelle Staking neu interpretiert. Anstatt sich auf das Staking eines einzigen Tokens zu beschränken, ermöglicht der MemeVault den Nutzern, eine Vielzahl von Meme-Coins gleichzeitig zu staken. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, Belohnungen in Form des STARS-Tokens zu erhalten. Dieser revolutionäre Ansatz soll es den Nutzern erleichtern, ihre verschiedenen Meme-Coins sicher und effizient auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

Zum Crypto All-Stars Presale

Der MemeVault ist steht im Mittelpunkt des Crypto All-Stars-Ökosystems und richtet sich speziell an die stetig wachsende Community. Hier können Nutzer ihre Lieblings-Meme-Coins sicher staken und so ein kohärentes Ökosystem schaffen, das die Integration von Multi-Token- und Multi-Chain-Funktionalitäten unterstützt. Diese innovative Plattform hat das Potenzial, die Gemeinschaft der Meme-Coin-Fans weiter zu stärken und die Attraktivität dieser digitalen Vermögenswerte zu steigern.

Zukünftig plant Crypto All-Stars, das Angebot an unterstützten Meme-Coins im MemeVault kontinuierlich zu erweitern. Schon zum Start werden elf verschiedene Meme-Coins, darunter bekannte Namen wie Dogecoin, Pepe, Brett und Floki, unterstützt. Diese Auswahl soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden, um eine immer breitere Nutzerbasis anzusprechen und das Staking-Erlebnis weiter zu optimieren.

Das langfristige Ziel von Crypto All-Stars besteht also darin, die Zugänglichkeit und Attraktivität von Meme-Coins zu steigern. Investoren können den STARS-Token direkt über die Website von Crypto All-Stars erwerben, wobei flexible Zahlungsmöglichkeiten wie ETH, USDT, BNB und Kreditkarten zur Verfügung stehen. Bereits in 48 Stunden steigt der Preis das nächste Mal. Direkt nach dem Kauf winkt eine Staking-Rendite von aktuell noch 3000 Prozent APY.

Zum Crypto All-Stars Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.