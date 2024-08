3 Gründe, warum PEPU besser als PEPE ist

Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 3,1 Milliarden US-Dollar ist der Pepe Coin trotz zuletzt kräftiger Korrektur noch in der Top 25. Im laufenden Jahr entwickelte sich der grüne Frosch-Coin zudem stark - mit rund 475 Prozent Rendite Year-to-Date. Damit schlägt PEPE das Gros seiner Konkurrenz und festigt seine Stellung als drittwertvollster Meme-Coin. PEPE hat einen festen Platz im Kryptomarkt und scheint gekommen, um zu bleiben. Zahlreiche Nachahmer versuchten ihr Glück und sind meist krachend gescheitert.

Doch nun könnte es mit PEPU Konkurrenz geben, die mittelfristig besser als PEPE performen könnte. Denn Pepe Unchained weist einige Vorzüge gegenüber Pepe Coin auf. Werfen wir einen Blick auf 3 Gründe, warum Meme-Coin-Fans jetzt PEPU statt PEPE kaufen könnten.

Zum Pepe Unchained Presale

PEPU hat mehr Nutzen

Nutzlose Meme-Coins könnten schon bald der Vergangenheit angehören, da immer mehr Projekte echte Anwendungsmöglichkeiten mit dem viralen Potenzial von Meme-Brandings verbinden möchten. Investoren bevorzugen Coins, die sowohl unterhaltsam als auch nützlich sind, wodurch reine Spaß-Coins zunehmend an Attraktivität verlieren. Die Zukunft gehört den hybriden Projekten.

PEPE ist ein alter Meme-Coin ohne Nutzen. PEPU setzt derweil auf eine klare Vision und möchte das Meme-Branding nutzen, um bekannter zu werden und seine Marktstellung zu festigen.

Pepe Unchained ist also eine gezielte Weiterentwicklung im Bereich der Meme-Coins, indem es auf einer fortschrittlichen Layer-2-Technologie basiert. Im Gegensatz zu traditionellen ERC-20-Token auf Ethereum, die durch hohe Gebühren und langsame Transaktionen belastet sind, verspricht $PEPU eine effizientere und günstigere Nutzung. Diese innovative Lösung adressiert die bisherigen Schwächen und ermöglicht eine schnellere Abwicklung von Transaktionen zu deutlich niedrigeren Kosten. PEPU ist also deutlich besser skalierbarer als PEPE.

Der strategische Vorteil von Pepe Unchained liegt jedoch nicht nur in der Technologie, sondern auch in der Vision. Denn hier soll ein umfassendes Ökosystem für Krypto-Memes entstehen. $PEPU dient dabei als fundamentaler Baustein, der die gesamte Infrastruktur antreibt. Doch weitere Projekte könnten folgen - alle basierend auf der günstigen und schnellen Layer-2 Pepe Unchained. Mit einem transparenten Blockchain-Explorer wird zudem das Vertrauen gestärkt, indem alle Transaktionen klar nachvollziehbar sind. Pepe Unchained ist damit mehr als ein Meme-Coin, mehr eine Meme-Layer-2.

PEPU ist günstig bewertet

Die Bewertung eines Meme-Coins, gemessen an der Marktkapitalisierung, ist entscheidend für das potenzielle Wachstum. Bei einer hohen Marktkapitalisierung ist es schwieriger, exponentielle Gewinne zu erzielen, da bereits viel Kapital im Coin steckt. Niedrig bewertete Coins haben mehr Raum für parabolisches Wachstum, da diese leichter steigen können, wenn mehr Anleger einsteigen.

Nun ist PEPE schon mit 3,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Derweil sammelte Pepe Unchained in seinem Presale bisher fast 10 Millionen US-Dollar ein. Da 20 Prozent der PEPU Token im Presale verkauft werden, dürfte die vollständig verwässerte Bewertung bei rund 50 Millionen US-Dollar liegen. Bis zur heutigen Market-Cap von PEPE wäre eine 60x Rendite möglich. Wenn wir uns das Allzeithoch von PEPE anschauen, sogar deutlich mehr.

PEPU hat somit dank günstigerer Bewertung eine potenziell höhere Upside, natürlich bei korrelierend anziehenden Risiken.

Zum Pepe Unchained Presale

PEPU bietet beim Staking 213 % APY

Der Vorteil von PEPU gegenüber PEPE liegt auch im vorhandenen Staking-Mechanismus. Durch das Staking können PEPU-Inhaber passive Belohnungen erhalten, was die Attraktivität des Tokens erhöht. Diese Möglichkeit motiviert Investoren, ihre Tokens länger zu halten, anstatt sie sofort zu verkaufen. Dadurch wird das handelbare Angebot auf dem Markt verknappt, da gestakte Tokens natürlich gesperrt sind.

Beim Staking von PEPU werden Belohnungen in Form von PEPU-Token mit einer Rate von 608,82 PEPU-Token pro Ethereum-Block ausgeschüttet. Diese Belohnungen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren verteilt und können nach Freischaltung beansprucht werden. Derzeit beträgt die Staking-Rendite 213 Prozent APY.

Letzte Chance vor Preiserhöhung

Wer in Pepe Unchained investieren möchte, kann einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen. Alternativ ist hier sogar die Zahlung via Kreditkarte möglich. Alles gelingt innerhalb weniger Minuten. Doch schon heute gibt es die nächste Preiserhöhung - wer noch für 0,0091265 US-Dollar einsteigen und sich maximale Buchgewinne sichern möchte, muss sich also beeilen.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.