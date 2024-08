Berlin (ots) -Zwei Tage lang kämpften neun Blumenkünstlerinnen und -künstler aus ganz Deutschland in Berlin um den Titel - heute (17.8.24) wurde Josef Dirr feierlich zum neuen Deutschen Meister der Floristik gekürt. "Ich freue mich sehr über diese besondere Auszeichnung", so der Sieger des wohl buntesten und duftendsten Wettkampfs des Landes. "Es war eine so spannende Zeit mit tollen Menschen. Uns alle hier verbindet unsere Liebe zu Blumen und die große Leidenschaft für kreatives Arbeiten."Im BIKINI Berlin und in der Berliner Gedächtniskirche zeigten die Floristinnen und Floristen vor begeistertem Publikum mit fünf Aufgaben rund um das Thema "Frieden" ihr Können. Die Preisverleihung fand am Abend des 17. Augusts im Delphi Filmtheater statt. Auf Platz 2 und 3 der Deutschen Meisterschaft der Floristik landeten Lena Hartmann aus Bargteheide und Jennifer Mühlbauer aus Pirna. Sonderpreise wurden von der Fachjury in den Kategorien "Beste freie Kreativ-Arbeit", "Bester Bar-/Tischschmuck" und "Bestes gebundenes Werkstück" verliehen. Josef Dirr lag bei der freien Kreativ-Arbeit vorn, Lena Hartmann gewann in gleich zwei Kategorien - "Bester Bar-/Tischschmuck" sowie "Bestes gebundenes Werkstück". Die Sträuße der letztgenannten Kategorie - der "Königsdisziplin" - werden in der Gedächtniskirche ausgestellt und können dort noch eine Woche lang bewundert werden.Die Platzierung aller Finalistinnen und Finalisten im Überblick:1. Josef Dirr aus Filderstadt (Blumen Koch)2. Lena Hartmann aus Bargteheide (Blumen Jentsch)3. Jennifer Mühlbauer aus Pirna (Florale Gestaltung und Design)4. Markus Krudewig aus Hamm (Krudewig Meisterflorist)5. Tino Hoogterp aus Düsseldorf (Blumenhaus am Hofgarten)6. Lukas Ernle aus Berlin (Zinnober Blumen)7. Diana Tröger aus Halle (Rosenrot Floratrans)8. Annalena Mundorff aus Wiesbaden (Blumenhaus Sand)9. Jessicka Keller aus Emsbüren (Blumen Fühner)Die Deutsche Meisterschaft der Floristik trägt maßgeblich dazu bei, das Blumenhandwerk für den Nachwuchs interessanter zu machen. So konnten parallel zur Deutschen Meisterschaft auch angehende Floristinnen und Floristen beim "Junge Talente Azubi-Cup" in Zweier-Teams erste Wettkampferfahrungen sammeln. Den Sieg im Nachwuchs-Contest holten Alina Pleis (Blumen Klefer in Augustfehn) und Michelle Ulfers (Blumenhaus Garlichs in Schortens).Über Fleurop:Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden- das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de SupportYourLocalsPressekontakt:Abdruck honorarfrei, Beleg erbetenWeiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.Frau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291, Fax: 030/713 83-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/5845666