Unterföhring (ots) -Wie ist das, seine eigene Mutter nie gekannt zu haben? Corinna (29) wurde kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben und erlebt eine glückliche Kindheit bei ihren Adoptiveltern - bis diese viel zu jung versterben. Plötzlich allein auf der Welt, rückt die Suche nach ihrer wahren Mutter immer mehr in ihren Fokus. Was ist damals passiert? Weshalb wurde sie nach der Geburt weggegeben? Trägt sie selbst Schuld daran? Für Corinna ist die Vergangenheit noch nicht abgeschlossen: "Die Suche nach meiner leiblichen Mutter ist eine Sache, die ich definitiv noch geklärt haben will." Ihre letzte Hoffnung: Julia Leischik. Kann sie ihr bei dieser Lebensaufgabe helfen?Ab Sonntag, 15. September 2024, um 18:55 Uhr macht sich Julia Leischik in den neuen Folgen "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1 wieder auf die weltweite Suche nach Menschen, die vermisst werden. Kein Weg ist ihr zu weit und keine Hürde zu groß, um die verlorenen Angehörigen zu finden. Kann Julia Leischik auch Corinna helfen und ihr einen Teil ihrer Familie wiedergeben?Große Gefühle, großes Publikum: Die vergangene Staffel "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1 verzeichnete starke Reichweiten. Bis zu 3,58 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) verfolgten Julia Leischiks Suche nach vermissten Angehörigen. Das entspricht einem sehr guten Marktanteil von 10,8 % in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.)."Julia Leischik sucht - Bitte melde Dich": neue Folgen ab 15. September 2024, sonntags um 18:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Barrierefrei: Auf Videotext Seite 149 gibt es Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte.Hashtag: BitteMeldeDich