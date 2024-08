Wochenausblick - Unternehmenszahlen und Konjunktur

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche wird es etwas entspannter aufgrund weniger Quartalszahlen großer Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Nachdem in den letzten Wochen viele große Unternehmen Quartalszahlen gemeldet haben, geht es diese Woche sehr ruhig zu. Der Montag startet mit zwei Unternehmen Palo Alto Networks Inc., ein kalifornisches IT-Sicherheitsunternehmen und Estee Lauder Companies Inc., ein US-Kosmetikunternehmen.















Dienstag:



Der Dienstag fällt hingegen etwas spannender aus, da nicht nur Lowe's Companie Inc. und Medtronic Inc. ihre Quartalszahlen, sondern da auch wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone veröffentlicht werden. In Deutschland wird der jährliche Erzeugerpreisindex und in der Eurozone der jährliche Verbraucherpreisindex veröffentlicht, dieser ist vor allem als Kennzahl für die Inflationsentwicklung im Euroraum interessant.

















Mittwoch:



Zur Wochenmitte können Anlegerinnen und Anleger mit den spannendsten Quartalsberichten der Woche rechnen, welche allesamt aus den USA stammen. Beginnend mit TJX Companies Inc. und Analog Devices, Inc. die ihre Zahlen vorbörslich veröffentlichen. Nachbörslich geht es dann mit Synopsys Inc. und Snowflake Inc. weiter. Von besonderem Interesse ist das FOMC Protokoll, welches nach der FED-Sitzung um 20 Uhr veröffentlicht wird. In diesem sind die Ergebnisse der Leitzinsentscheidung enthalten, welche äußerst interessant für die weitere Entwicklung der Märkte ist.















Donnerstag:



Der Donnerstag erwartet Investoren und Investorinnen mit weiteren Quartalsberichten aus dem Software und E-Commerce Sektor, allen voran PDD Holdings, welche Firmen wie Pinduoduo und Temu zu sich zählt. Aber auch Unternehmen wie Intuit Inc. und Workday Inc. werden ihre Quartalszahlen melden. Bezüglich der Konjunkturdaten steht die USA wieder im Fokus, so werden der S&P Global PMI Dienstleistungen und der S&P Global PMI Herstellung um 15:45 Uhr veröffentlicht. Außerdem beginnt am Donnerstag das Jackson Hole Symposium, eine dreitägige internationale Konferenz ausgerichtet von der Federal Reserve Bank, mit Zentralbankführern aus der ganzen Welt.















Freitag:



Zum Ende der Woche tritt Entspannung in die Märkte ein, sodass auf Seite der Unternehmen keine wirklich relevanten Zahlen mehr anstehen. Neben dem Jackson Hole Symposium, welches auch noch am Samstag stattfindet, ist die Rede von Gouverneur Bailey der Bank of England (BoE) von Relevanz. In dieser wird er sich über die britische Geldpolitik äußern.







