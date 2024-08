Sektor-Leader: Chipaktien

Chip-Revolution im Fokus!

Diese 5 Halbleiter-Aktien sind jetzt besonders interessant. Die Digitalisierung treibt den Chip-Markt an - erfahren Sie, warum Sie diese Unternehmen unbedingt auf dem Schirm haben sollten.

Die rasante Entwicklung der Digitalisierung durchdringt immer mehr Bereiche unseres Lebens. Von selbstfahrenden Autos über smarte Städte bis hin zur Gesundheitsüberwachung - all diese Technologien sind auf leistungsstarke Chips angewiesen, um die immensen Datenmengen zu verarbeiten und komplexe Aufgaben zu lösen. Die künstliche Intelligenz, die in vielen dieser Anwendungen zum Einsatz kommt, treibt den Bedarf an noch leistungsfähigeren Prozessoren weiter an. Zudem führt die Vernetzung von Milliarden von Geräten im Rahmen des Internet der Dinge zu einem exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach Chips. Angesichts dieser Entwicklungen ist davon auszugehen, dass der Chipmarkt auch in Zukunft stark wachsen wird.

NVIDIA (NVDA)

NVIDIA ist das führende Unternehmen im Bereich KI-Computing. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren sowie Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. NVIDIA stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her, die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen.

Broadcom (AVGO)

Broadcom ist ein Anbieter von integrierten Schaltkreisen für Netzwerkanwendungen. Das Unternehmen produziert hochintegrierte Chips, die die Breitbandkommunikation sowie die Übertragung von Audio, Video und Daten ermöglichen. Broadcom bietet komplette System-on-a-Chip-Lösungen und damit verwandte Hardware- und Softwareanwendungen für jede Art von Breitbandkommunikation. Die Produktpalette umfasst Lösungen für Digitalkabel-, Satelliten- oder Internet-Protokolle, Set-Top-Boxen, HDTV-Geräte, Smartphones, GPS wie auch Kabel- oder DSL-Modems und Chips für die Mobilfunkkommunikation.

Cirrus Logic (CRUS)

Cirrus Logic beschäftigt sich mit der Entwicklung von Lösungen für die Verarbeitung gemischter Signale. Zu den Produktlinien gehören Audio- und Hochleistungs-Mixed-Signal-Produkte (HPMS). Das Unternehmen ist ein Anbieter von stromsparenden, hochpräzisen Audiokomponenten mit geringer Latenz, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie Smartphones, Laptops, Tablets, Virtual-Reality/Augmented-Reality-Headsets, Wearables, Heimkinosystemen, Unterhaltungssystemen für Fahrzeuge und professionellen Audiosystemen eingesetzt werden. Cirrus ist über die relevanten geografischen Segmente China, Hongkong, Vietnam, Südkorea, Indien und die Vereinigten Staaten gut diversifiziert.

Monolithic Power Systems (MPWR)

Monolithic Power Systems entwirft, entwickelt und vermarktet integrierte Leistungshalbleiterlösungen und Stromversorgungsarchitekturen für die Märkte Computer und Speicher, Automobil, Industrie, Kommunikation und Verbraucheranwendungen. Das Unternehmen bietet integrierte Schaltungen (ICs), die zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen verschiedener elektronischer Systeme verwendet werden, wie z. B. tragbare elektronische Geräte, drahtlose LAN-Zugangspunkte, Computer und Notebooks, Monitore, Infotainment-Anwendungen und medizinische Geräte. Die Firma bietet auch Lichtsteuerungs-ICs für die Hintergrundbeleuchtung, die in Systemen verwendet werden, die die Lichtquelle für LCD-Panels in Notebook-Computern, Monitoren, Autonavigationssystemen und Fernsehern sowie für allgemeine Beleuchtungsprodukte bereitstellen.

Arm (ARM)

Arm Holdings ist in der Lizenzierung, dem Marketing, der Forschung und der Entwicklung von Mikroprozessoren, System-IP, Grafikverarbeitungseinheiten, physischer IP und zugehörigen Systemen IP, Software und Tools tätig. Das Unternehmen stellt Prozessor-IP bereit und bietet eine Reihe von Kernen an, die den Leistungs-, Energie- und Kostenanforderungen aller Geräte gerecht werden, von Sensoren für das Internet der Dinge bis hin zu Supercomputern und von Smartphones und Laptops bis hin zu autonomen Fahrzeugen. Seine Grafik- und Kameratechnologie sorgt für ein visuelles Erlebnis in einer Reihe von Geräten, von Massenmarkt- bis hin zu Hochleistungs-Smartphones, Android OS-basierten Tablets und digitalen Fernsehgeräten.

Tagescharts vom 16.08.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2024

