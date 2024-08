Im Interview mit wO TV betont Philipp Vorndran von Flossback von Storch die Wichtigkeit langfristiger Planung und warnt vor panischen Verkäufen als Reaktion auf kurzfristige Schwankungen. Langfristige Investitionen, besonders in Technologie und KI, sehen weiterhin vielversprechend aus. Der S&P 500 bleibt aufgrund seiner breiten Diversifikation und starken Unternehmen für Vorndran ein Top-Index für Investoren. Vorndran warnt vor der Gefahr, Anlagestrategien in turbulenten Zeiten voreilig zu ändern und empfiehlt, an einer breit gefächerten, langfristigen Anlagestrategie festzuhalten. Die Konzentration sollte auf dauerhaftem Wachstum und nicht auf kurzfristigen Trends liegen. Sein Rat: Investoren sollten sich durch Marktbewegungen nicht verunsichern lassen und stattdessen auf eine durchdachte Anlagestrategie vertrauen.