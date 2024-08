BYD plant den Einstieg in den pakistanischen Markt mit drei neuen Fahrzeugmodellen und erwägt den Bau einer Fabrik in Karachi, was die Aktie positiv beeinflusst hat. Analysten sind optimistisch und sehen durch die Expansionspläne und steigende Auslieferungszahlen ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Trotz Herausforderungen im Elektrofahrzeugmarkt bleibt BYD auf Wachstumskurs und stärkt seine Position im globalen Markt.BYD startet Verkauf in ...

