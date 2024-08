Krypto News: STARS explodiert auf 500.000 Dollar! Jetzt kaufen?

Der Bitcoin-Kurs kommt nicht wirklich von der Stelle und das wirkt sich auch auf die meisten Altcoins aus. Zwar ist es am Wochenende üblich, dass nicht viel Bewegung am Kryptomarkt herrscht, Bitcoin bewegt sich nun aber schon eine ganze Weile um die 60.000 Dollar Marke. In Zeiten wie diesen suchen einige Anleger Alternativen, die trotzdem Potenzial haben und in kurzer Zeit hohe Kurssteigerungen hinlegen. Dabei führt natürlich kein Weg an Meme Coins vorbei. Mit Crypto Allstars ($STARS) kommt ein Coin auf den Markt, der Meme Coin Anleger auf der ganzen Welt durch eine Besonderheit in einem Projekt vereint.

Crypto Allstars: Der Meme Coin des Jahres?

Meme Coins sind mit einem deutlich höheren Risiko als andere Kryptowährungen verbunden. Das liegt daran, dass die Token meist ohne irgendeinen Nutzen gelauncht werden. Oft stecken Entwickler dahinter, die Launchpads wie Pump.fun benutzen und die Token mit wenigen Klicks erstellen, ohne Ahnung vom Drumherum und dem Marketing zu haben, weshalb diese Coins auch oft schnell wieder wertlos werden. Bei Crypto Allstars ($STARS) geht man einen anderen Weg. Hier wissen die Entwickler offenbar genau, was sie tun, weshalb sie dem Projekt einen einzigartigen Anwendungsfall mitgegeben haben.

(MemeVault Beschreibung - Quelle: Crypto Allstars Website)

Crypto Allstars kommt führt mit MemeVault ein einzigartiges Protokoll ein, das es ermöglicht, verschiedene bekannte Meme Coins, die auf unterschiedlichen Blockchains beheimatet sind, auf einer Plattform zu staken. Anleger können also schon bald eine Rendite erzielen, indem sie zum Beispiel ihre PEPE, WIF oder andere bekannte Meme Coins direkt auf der Crypto Allstars Plattform staken. Ein Konzept, das Investoren offenbar begeistert.

Erfolgreicher ICO Start

Die Plattform steckt noch in der Entwicklungsphase und das neue Projekt wurde erst vor wenigen Tagen angekündigt. Die $STARS-Token werden derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten und das erweist sich bereits als voller Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von über 500.000 Dollar gekauft, wodurch das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich wird.

(Crypto Allstars Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer schon vor dem Handelsstart an den Börsen einen Buchgewinn erzielen können. Die Tatsache, dass Investoren schon nach wenigen Tagen $STARS-Token im Wert von über 500.000 Dollar gekauft haben, stimmt Analysten extrem bullish. Gemeinsam mit dem einzigartigen Anwendungsfall könnte $STARS damit zu einem der wichtigsten Meme Coins in diesem Bullrun werden, weshalb bereits Kursziele ausgesprochen wurden, die weit über dem 10-fachen des aktuellen Voverkaufspreises liegen.

Während das Protokoll für das Staken bekannter Meme Coins noch in Entwicklung ist, können die $STARS-Token schon jetzt gestakt werden. Anleger können so eine Rendite in Form von zusätzlichen Token erzielen, wie man das von anderen Proof of Stake Coins kennt. Die Staking-Rendite hängt von der Größe des Staking Pools ab. Das bedeutet, dass die Rendite am Anfang noch besonders hoch ist, wenn noch wenig Token im Pool sind. Derzeit liegt die APY noch bei 2.944 %. Dieser Wert sinkt zwar noch, hat aber dazu geführt, dass die meisten der bisher verkauften Token bereits im Staking Pool gebunden sind und somit beim Launch nicht sofort verkauft werden können. Das macht eine Kursexplosion nach dem Listing an den Kryptobörsen umso wahrscheinlicher.

