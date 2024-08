Dogwifhat auf 10 $: Ist das wirklich möglich?

Mit einem Kursplus von rund 3,5 Prozent in den letzten 24 Stunden zeigt Dogwifhat wieder einmal relative Stärke und festigt sich in der Top 50 des globalen Kryptomarkts. Aktuell beläuft sich die Bewertung auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, obgleich Dogwifhat in der letzten Woche um rund 15 Prozent einbüßte.

Bei einem aktuellen Kurs von 1,45 US-Dollar stellt sich natürlich die Frage nach dem langfristigen Potenzial. Kann WIF irgendwann 10 US-Dollar erreichen?

WIF auf 10 US-Dollar: Möglich oder nicht?

Um ein Kursziel von 10 US-Dollar zu erreichen, müsste sich Dogwifhat ungefähr versiebenfachen. Wichtig ist es hier natürlich, auch die Marktkapitalisierung in Relation zu setzen. Wenn der Kurs sich um diesen Faktor steigert, gilt dies eben auch für die Market Cap. Dieser Wert entscheidet also darüber, ob es wahrscheinlich ist oder nicht. Mit einer Versiebenfachung vom aktuellen Kurs würde WIF mit rund 10,5 Milliarden US-Dollar bewertet sein.

Damit könnte Dogwifhat schon einen Platz in der Top 12 des Kryptomarkts erreichen. Dies klingt ambitioniert. Doch bedenken müssen wir natürlich, dass in einer bullischen Marktphase alle Kryptowährungen deutliche Wertsteigerungen erleben. Beim Verlaufshoch wurde Dogwifhat übrigens schon mit knapp 5 Milliarden US-Dollar bewertet. Das alte Allzeithoch müsste also nur verdoppelt werden.

Möglich scheint dies allemal - doch mit einer steigenden Marktkapitalisierung steigen auch die Risiken und die Downside wächst. Spekulative Anleger werfen auch immer wieder einen Blick auf neue, kleinere Meme-Coins, die eine höhere Upside haben.

Dogwifhat Alternative: Schafft PlayDoge sogar 100x?

Wer weiterhin Meme-Coins spannend findet und dennoch nicht auf Nutzen verzichten möchte, könnte sich näher mit PlayDoge beschäftigen. Das Jahr 2024 hat sich bisher als ein entscheidendes Jahr für die Entwicklung von Meme-Coins und Gaming-Kryptowährungen herausgestellt. In diesem lebhaften Umfeld hat PlayDoge Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Kryptowährung, die auf der Binance Smart Chain basiert, hat bereits über 6 Millionen US-Dollar eingenommen.

PlayDoge nutzt geschickt den Retro-Charme von Tamagotchis und verbindet ihn mit modernen Krypto-Features. Das Projekt richtet sich an eine Zielgruppe, die sowohl eine Vorliebe für klassische Videospiele als auch für die neuen Möglichkeiten des Kryptomarkts hat. In PlayDoge können die Spieler durch das Spielen von einfachen 2D-Minispielen Kryptowährungen verdienen. Der zentrale Bestandteil des Spiels ist der PLAY-Token, der als interne Spielwährung fungiert. Spieler können diesen Token verdienen, indem sie ihre digitalen Haustiere pflegen und in den Minispielen gute Ergebnisse erzielen.

Die Erfolgsgeschichte der Tamagotchis in den 1990er Jahren ist unvergessen. Damals begeisterten diese digitalen Haustiere Millionen von Menschen weltweit. Diese boten den Nutzern die Möglichkeit, ein virtuelles Haustier zu pflegen. Das Erfolgsrezept der Tamagotchis lag in ihrer Kombination aus einfachem Spielspaß und einer gewissen Verantwortung. Viele Menschen entwickelten eine tiefe emotionale Bindung zu ihren virtuellen Begleitern. PlayDoge greift dieses erfolgreiche Konzept wieder auf. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, digitale Haustiere zu pflegen und dabei Kryptowährungen zu verdienen.

Der Vorverkauf des PLAY-Tokens ist inzwischen fast abgeschlossen und soll am 26. August enden. Bald darauf wird das Spiel voraussichtlich in mobilen App-Stores wie dem Google Play Store und dem Apple App Store verfügbar sein. Für Anleger, die sich noch im Presale beteiligen möchten, eilt die Zeit. Aktuell können diese den PLAY-Token zum aktuellen Vorverkaufspreis von 0,0053 US-Dollar erwerben, doch in 24 Stunden steigt der Preis erneut.

Der Kaufprozess ist einfach gestaltet: Über die Website des Projekts können die Nutzer ihr Wallet verbinden und BNB, USDT oder ETH gegen PLAY eintauschen. Alternativ ist auch eine Zahlung per Kreditkarte möglich. Nach dem Kauf können die Tokens gestaket werden, um von hohen Renditen zwischen 70 und 80 Prozent APY zu profitieren.

