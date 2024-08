DogWifHat vs. PlayDoge: Das ist der bessere Hunde-Memecoin!

Im folgenden Beitrag wollen wir uns einmal den Fragen widmen, welcher Hunde-Memecoin mit seinem lauten Gebell am ehesten die Aufmerksamkeit der Community auf sich zieht, wie ein Wachhund das Vermögen seines Herrchens beschützt, einen Nutzen wie ein Blindenhund bietet und wie ein Flummi zum Mund springen kann. Erfahren Sie nun, ob DogWifHat oder PlayDoge der bessere Hunde-Memecoin ist!

DogWifHat

Der Memecoin DogWifHat ist eine Hommage an ein Hunde-Meme eines Welpen der im Kryptobereich beliebten Rasse der Shiba Inus mit dem Namen Achi, welcher auf dem Originalbild eine rosafarbene Wollmütze trägt. Mittlerweile gibt es auch einen NFT, der für 50 ETH verkauft wurde und einen Memetoken von dem ursprünglichen Besitzer.

DogWifHat selbst ist vorwiegend durch seine vielseitigen, kreativen und lustigen Memes bekannt geworden. Diese haben auch die Gemeinschaft animiert, eigene Kreationen des Welpen zu erstellen. Somit hat der Memecoin seinen memetischen Wert bewiesen. Eine besondere Aufmerksamkeit erlangt er oft durch DogWifHat-Interpretationen berühmter Personen.

Überdies wurde ein eigener Shop erstellt, welcher das Guerilla-Marketing der rosafarbenen Wollmützen gefördert und Fans ein modisches Erkennungsmerkmal gegeben hat. So hat es die Mütze beispielsweise auf diverse Statuen in verschiedene südamerikanische Länder geschafft.

Auf der Website wird auch ein eigener WIF Hat Generator angekündigt, der bald erscheinen soll. Bisher ist jedoch noch nichts passiert, während später gestartete Memecoins wie Chonky in dieser Hinsicht schon deutlich mehr Fortschritte verzeichnet haben, wie mit seiner eigenen GIF-Kollektion und den Stofftieren. Ebenso hat Shiba Shootout schon im Presale sein erstes Spiel gestartet.

DogWifHat lässt bezüglich seines Nutzens hingegen noch zu wünschen übrig. Denn bisher hat er in dieser Hinsicht noch nicht einmal etwas Einfaches zu bieten. Im Gegensatz zu ihm ist die Konkurrenz an der Spitze des Memetoken-Marktes immer gefährlicher geworden und stellt DogWifHat in den Schatten. Daher ist es fragwürdig, ob er sich wirklich längerfristig an oben halten kann.

Laut den Angaben von Coindive hat die DogWifHat-Community eine B-Bewertung erhalten. Insgesamt kommt sie auf 386.227 Anhänger, welche organisch und gesund, aber schnell gewachsen sind. Allerdings hat sich das Community-Wachstum seit dem 30. März und dann noch einmal seit Ende Juli deutlich verlangsamt. Dennoch wuchs die Gemeinschaft über die vergangenen 30 Tage um 5,29 %.

PlayDoge

Während der süße Welpe von DogWifHat schon die Krypto-Community begeistert hat, bringt PlayDoge die Shiba Inus nun über eine App auf das Smartphone als Haustier. Die Spieler kümmern sich dann um die Pflege und die Zucht, um auf diese Weise Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen. Somit kann PlayDoge auch leichter langfristig das Interesse der Community und Investoren auf sich ziehen.

Inspiriert wurde es von den Tamagotchis, die ein in den 90ern besonders bei Spielerinnen beliebtes Game waren. Damals wurde noch ein spezielles Gerät benötigt, was sich jetzt jedoch mit der über Apple App Store und Google Play Store verfügbaren App ändern wird. Somit können die Kosten, das Gewicht und die anderen Nachteile erspart bleiben.

Insgesamt handelt es sich um eine optimierte Neuauflage, welche den Spielspaß durch neuartige Funktionen und Extras noch weiter steigern soll. So wurde das ursprüngliche Spiel um weitere Abenteuer und Minispiele sowie einen Play-to-Earn-Funktion erweitert. Zudem sollen die Spieler nicht so leicht sterben und noch jede Menge mehr zu entdecken haben.

Insgesamt ist eine digitale Erlebniswelt geplant, in welcher der $PLAY-Coin die native Kryptowährung ist. Somit wird sie für Käufe von In-Game-Objekten wie beispielsweise Skins, Gegenstände und andere Premiuminhalte verwendet. Auf diese Weise entsteht eine natürliche Nachfrage nach den $PLAY-Coins, was wiederum dem Kursverlauf zugutekommt.

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass sich das Spiel schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand befindet und in Kürze veröffentlicht wird. Dies verdeutlicht das hohe Engagement und die Seriosität des Projektes, ebenso wie die Sicherheitsüberprüfungen von SolidProof.

PlayDoge wurde erst kürzlich gestartet und befindet sich noch bis zum 26. August im Vorverkauf. Dieser hat bereits mehr als 6,1 Mio. USD eingeworben und bietet seine $PLAY-Coins aktuell für 0,053 USD an. Ebenso ist die Community schon jetzt auf mehr als 23.000 Personen angewachsen.

Fazit: DogWifHat vs. PlayDoge - Das ist der bessere Hunde-Memecoin

Beide Memecoins positionieren sich in der Hunde-Nische und werden von einem Shiba Inu repräsentiert. Während DogWifHat primär auf seinen memetischen Wert und seine Bekanntheit setzt, macht PlayDoge die süßen Tiere nun mit seinen virtuellen Haustieren erlebbar und lukrativ.

Der Memecoin $WIF hat bereits einen Preis von 1,45 USD und somit einen Anstieg von 106.539.209 % verzeichnet. Damit kommt er auf eine Marktkapitalisierung von 1,44 Mrd. USD, was ihm eine höhere Sicherheit bietet. Diese wird jedoch durch den mangelnden Nutzen gefährdet.

Im Gegensatz dazu ist PlayDoge zwar in der Presale-Phase riskanter, dafür bietet er mit einer niedrigeren Bewertung ein deutlich höheres Steigerungspotenzial. Zusammen mit seinem Geschäftsmodell kann auch das größere Risiko etwas besser ausgeglichen werden. Zudem hat er schon jetzt eine große Bekanntheit erlangt.

Auch wenn es sich bei DogWifHat um einen der am höchsten bewerteten Memecoins handelt, so gibt es unter den Top-Memetoken deutlich attraktivere Vertreter mit einem realen Nutzen. Aber auch sie können nicht so stark wie günstige Memecoins steigen. Idealerweise sollte man für Sicherheit mit etwas etablierteren Memetoken sorgen und gleichzeitig mit rentableren Memecoins das Renditepotenzial steigern.

