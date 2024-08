Köln (ots) -Sie drehen Videos im Weihnachtsmannkostüm, zeigen junge Frauen im Blümchenkleid und machen vermeintlich lustige Prank-Anrufe - Influencerinnen aus der äußerst rechten Bubble. Ihre Videos wirken oft harmlos und unterhaltsam, gerade weil sie Frauen sind. Aber für welche Ideologie stehen sie wirklich? Wie setzen die Influencerinnen ihre Wirkung als Frauen ein? Wie verdienen sie Geld? Und gibt es einen Zusammenhang zur geplanten Influencer-Agentur, die bei dem rechten "Geheimplan"-Treffen in Potsdam vorgestellt wurde?In einer monatelangen, investigativen Recherche hat das junge Reportageformat Y-Kollektiv Kanäle rechter Influencerinnen wie Lukreta, Charlotte Corday und eingollan ausgewertet und ihr Netzwerk aufgedeckt. Neben der Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen hat sich das Team auch undercover - unter den Tarnidentitäten einer rechten Koch-Instagramerin und eines Unternehmers - in rechte Netzwerke vorgearbeitet.Das Y-Kollektiv stößt auf antisemitische Codes, Symbole aus der NS-Zeit und Verbindungen zu rechtsextremen Gewalttätern. Über einen exklusiven Einblick in die Recherchen des Medienhauses Correctiv verfolgt das Team außerdem die Spur der beim Potsdam-Treffen vorgestellten Influencer-Agentur - die sich anders entwickelt hat als geplant.ARD Mediathek, 19. August 2024, 05:30 Uhr (online first)WDR Fernsehen, 21. August 2024, 01:15 UhrEin Film von: Nadja Baschek, Michael Trammer | Mitarbeit: Jana NiehoffEine Produktion der SENDEFÄHIG GmbHRedaktion: Nadja Kerschkewicz, Lena BrochhagenFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Email kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5845904