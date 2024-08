Varta Porsche Rheinmetall - am Wochenende rückte potenziell Kursbewegendes in den Fokus. Endlich Klarheit bei Varta - traurige Wahrheiten für die Aktionäre zu verdauen. Kursziel 0,00 EUR. Des einen Leid, des anderen Freud: Porsche will über StaRUG bei Varta einsteigen - dabei geht es dem Sportwagenbauer "nur" um die Tochter V4Drive. Um den Anschluss in der E-Mobilität zu wahren, brauchen die Zuffenhausener wettbewerbsfähige Batterien. Hier scheint Varta ein günstiger Einstieg für Porsche. Und dazu ein Blick des Platow Briefs auf die US-Strategie des Rheinmetall-Konzerns. Übernahme plus riesiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...