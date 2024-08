FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der Erholungsrally der vergangenen rund zwei Wochen lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst etwas ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt nahe seines Freitagsschlusses von 18.322 Punkten. Anfang August war der Dax bis auf fast 17.000 Punkte eingebrochen. Damals hatte ein Kursanstieg des japanischen Yen zum US-Dollar für Turbulenzen an den Märkten gesorgt, nachdem sich in der langen Schwächephase des Yen viele Investoren Geld im Niedrigzinsland Japan geliehen und in Hochzinsländern wie die USA und auch an den Aktienmärkten investiert hatten. Mit der Yen-Stärke war der Schuss dann nach hinten losgegangen und Spekulanten mussten Positionen glattstellen, also Aktien verkaufen. Hinzu gekommen waren Befürchtungen, dass die USA in eine Rezession rutschen könnte. Diese Ängste haben nach zuletzt durchaus positiven US-Wirtschaftsdaten nachgelassen. Zudem stehen in den USA die Zeichen auf Leitzinssenkung. In der neuen Woche richten sich die Blicke daher auch auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole.

USA: - MODERATE GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte damit den größten Wochengewinn des Jahres. Denn nach dem Kurseinbruch von Anfang August zeigte sich die Wirtschaft zuletzt widerstandsfähig. Aktuelle Konjunkturdaten änderten nicht viel an diesem optimistischen Bild. So enttäuschten zwar die Baugenehmigungen und die Baubeginne im Juli. Das von der Universität Michigan erhobenen Konsumklima für August aber überraschte positiv. Der Dow stieg am Freitag um 0,24 Prozent auf 40.659,76 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 2,94 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,20 Prozent auf 5.554,25 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,09 Prozent auf 19.508,52 Punkte zu.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach seiner deutlichen Erholung in der vergangenen Woche ist der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag im späten Handel um 1,5 Prozent gefallen. Dabei dürfte auch der zum US-Dollar und Euro anziehende Yen eine Rolle gespielt haben. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann hingegen 0,9 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,3 Prozent zu.



DAX 18322,40 +0,77%

XDAX 18327,76 +0,69%

EuroSTOXX 50 4840,52 +0,68%

Stoxx50 4453,29 +0,20%



DJIA 40659,76 +0,24%

S&P 500 5554,25 +0,20%

NASDAQ 100 19508,52 +0,09%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,35 -0,01%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1040 +0,12%

USD/Yen 145,94 -1,13%

Euro/Yen 161,06 -1,07%

°



ROHÖL:





Brent 79,38 -0,30 USD

WTI 75,19 -0,35 USD

°



/mis